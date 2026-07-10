Smart #2: Elektro-Zweisitzer feiert im Oktober Premiere

Smart -Europachef Wolfgang Ufer nimmt sich gerne Zeit für ein Interview. Smart, Joint Venture von Mercedes und Geely, steht vor dem wohl wichtigsten Auto seiner neueren Geschichte: Der #2 kündigt sich an, endlich wieder ein Smart, wie man ihn kennt.

KURIER: Was ist Smart heute? Und haben die Kunden schon verstanden, dass Smart anders ist als früher?

Wolfgang Ufer: Das ist eine berechtigte Frage. Wir sind schon lange nicht mehr nur eine Ein-Produkt-Marke. Seit 2019 sind wir vollelektrisch und da stellte sich für uns die Frage: Mit welchem Segment fangen wir an, wo gibt es Wachstum. Deshalb #1, dann #3, dann #5 – alle viel größer, als man es von uns kennt. Gerade der neue Zweisitzer wird uns aber bei den Kunden helfen. Dann haben wir wieder ein komplettes Portfolio.

Auf dem Smart #2, dem kommenden Kleinen, liegen also große Hoffnungen.

Nur mit Elektroautos zu überleben, ist nicht so einfach. Wir mussten also mit den Großen starten, weil dort die Margen liegen. Jetzt ist es dringend Zeit, dass wir den 2-Sitzer zurückbringen. Unsere Hoffnung ist, dass wir bei den Verkäufen in die Region kommen, wo wir früher waren. Wir wollen so viele Kunden wie möglich wiedergewinnen. Premiere ist schon im Oktober in Paris, ausgeliefert wird im zweiten Quartal 2027. Vielleicht sogar schon früher.

Sie bauen auf den Spirit von früher: es wird ein kleiner Stadtflitzer.

Wir sind Experten beim Kleinen, haben Leute im Team, die seit 30 Jahren bei Smart sind, unser Chefdesigner hat schon den ehemaligen Smart designt. Bei einem kleinen Auto wird jeder Zentimeter nochmals gefaltet. Wir wollen zudem ein sicheres Auto mit Assistenzen, wollen schnellladen können und die Reichweite soll sich verdoppeln. Mit 35,7 kW kommt man auch ziemlich weit. Absolute Innovation ist aber die Sitzbank: Zwei Einzelsitze, die so nah aneinander sind, dass es wie eine Bank wirkt.

Schaffen Sie es preislich, unter der 20.000-Euro-Marke zu bleiben?

Das ist sehr ambitioniert. Wir strengen uns an. Aber schon die Einstiegslinie wird richtig gut ausgestattet sein. Der Preis wird also etwas darüber liegen.