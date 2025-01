Wie viel Schnee darf auf dem Autodach sein?

Während sich in den Städten langsam frühlingshafte Temperaturen breit machen, gibt es in den Bergen noch jede Menge Schnee. Für alle, die keine Garage haben bedeutet das: Am Morgen muss erst der Wagen geputzt werden.

Doch: Wie viel Schnee muss man vom Auto wischen?

In Österreich gilt: Jeder Lenker eines Kfz muss vor Fahrtantritt für ausreichende Sicht sorgen, die ein sicheres Lenken ermöglicht. Es muss daher nicht nur die Windschutzscheibe von Schnee und Eis befreit werden, sondern auch die übrigen Scheiben.

Achtung: Das bloße Freimachen eines kleinen "Sichtfensters" auf der Windschutzscheibe ist strafbar und kann im Falle eines Unfalls u.a. auch versicherungsrechtliche Folgen haben.