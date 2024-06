Weiterhin keine Tagesvignette – so teuer kommt Urlaubern die Fahrt durch Slowenien

In Kürze beginnen die Sommerferien in Ostösterreich sowie in Tschechien. Die Folge: Bereits ab Freitag, 28. Juni ist bis einschließlich Sonntag mit starkem Reiseverkehr auf den Transitrouten Richtung Süden zu rechnen. Hier ist die Staugefahr besonders hoch:

Staugefahr besteht jedenfalls auf der A 2 Südautobahn in Richtung Süden , etwa vor dem Baustellenbereich bei Lafnitztal (Steiermark), den Nord-Süd-Transitstrecken A 9 Pyhrn-, A 10 Tauern-, A 12 Inntal- sowie der A 13 Brennerautobahn und den Ausfahrten aus den großen Ballungsräumen.

Auch wenn die Tunnelsanierung auf der Salzburger A 10 mit Freitag in die Sommerpause geht und wieder zwei Fahrspuren zur Verfügung stehen, wird sich vor allem an den Wochenenden wie schon vor der Baumaßnahme das gewohnte Stauszenario mit Blockabfertigung zeigen.

Auf der Pyhrnstrecke besteht bei Kirchdorf (Oberösterreich) über den gesamten Sommer eine Tunnelbaustelle mit einspurigem Gegenverkehr, die zu Verzögerungen führen kann.

Vom 28. bis 30. Juni findet das Formel 1 Grand Prix Wochenende im steirischen Spielberg statt. Allein am Sonntag werden über 100.000 Zuschauer erwartet. Naturgemäß ist mit starkem Verkehrsaufkommen bei der An- und Abreise zu rechnen. Die internationalen Campinggäste werden bereits ab Mittwoch für verstärkten Verkehr auf der A 9 sorgen.