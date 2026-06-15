Warum sollte man vor den Sommerferien sein Pickerl checken?

In Österreich erlaubt derzeit noch eine Toleranzfrist von vier Monaten nach Ablauf des "Pickerls" das Weiterfahren mit Auto und Motorrad. Diese Regelung ist jedoch im Ausland nicht immer und überall bekannt, was zu Problemen führen kann. "Grundsätzlich unterliegen die technischen Fahrzeugüberwachungen dem Recht des Zulassungslandes, dennoch hat es immer wieder Probleme gegeben, etwa an der italienischen, ungarischen, kroatischen oder slowenischen Grenze – von Strafen bis zu Kennzeichenabnahmen", erklärt ÖAMTC-Jurist Martin Hoffer.

Darf das Pickerl während der Reise ablaufen?

Um unangenehme Überraschungen zu vermeiden, empfiehlt der Mobilitätsclub daher, die fällige Begutachtung rechtzeitig vor dem Urlaub einzuplanen. Die §57a-Prüfung kann bereits im Monat vor dem Fälligkeitsdatum durchgeführt werden. "Eine frühere §57a-Prüfung ist besonders sinnvoll, wenn ein längerer Urlaub mit dem Fahrzeug geplant ist und das Pickerl während der Reise ablaufen würde", betont Hoffer.