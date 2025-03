Aktueller Verkehrstrend in Wien: Weniger Autos, mehr Öffis und Fußgänger

Dabei werden über 2.000 Personen aus Wien zu ihrem Mobilitätsverhalten an einem Stichtag befragt, die Stichtage werden gleichmäßig über das Befragungsjahr verteilt.

Wie ist man in der Stadt mobil? Die eben veröffentlichte Modal Split-Erhebung gibt Antworten. Sie basiert auf einer Befragung im Auftrag der Stadt Wien und den Wiener Linien.

Öffis und Zu-Fuß-Gehen gehen dabei Hand in Hand , denn: Im Modal Split werden zwar nur die Hauptverkehrsmittel dargestellt, jedoch gehen über 90 % der ÖV-Nutzer zu Fuß zur Haltestelle, was dem ÖV-Anteil zugerechnet wird. Gute Bedingungen fürs Zu-Fuß-Gehen sind daher auch ein wichtiger Faktor für einen starken ÖV.

Rückgang bei Autoverkehr

Noch nie seit der ersten Erhebung des Modal Split im Jahr 1993 wurde ein so geringer Anteil an PKW-Nutzung in Wien gemessen. Das zeigt sich nicht nur anhand des sinkenden Motorisierungsgrades bei privaten Pkw, der mit 284 privat Pkw/1.000 EW den geringsten Wert im österreichischen Bundesländer- Städtevergleich aufweist.

Nur zum Vergleich: Österreichweit liegt dieser Wert bei 484/1.000. Nur etwas mehr als die Hälfte der Wiener Haushalte verfügt über ein eigenes Auto, car sharing wird immer beliebter.

Auch die jüngste Erhebung des Modal Split untermauert diesen Trend: Nur mehr 25 % aller täglichen Wege werden mit dem PKW zurückgelegt. Im Gegensatz ist dies bei Pendlern genau umgekehrt: 77 % von ihnen überschreiten mit dem Auto die Stadtgrenze und nur 23 % mit dem Öffis.