Verkehrsforscher fordert: Führerschein für Männer erst ab 26 Jahren

21.11.2024: Das erste "Raserauto" ist am Mittwoch in Traun in Oberösterreich versteigert worden. 2.000 Euro legte der Käufer für den älteren VW Passat hin, in dem ein 17-Jähriger im Sommer mit fast 200 km/h durch eine 100er-Zone auf der Westautobahn (A1) bretterte. Der Wagen wurde nach dem neuen Gesetz beschlagnahmt und als erster in Oberösterreich versteigert.

18.11. 2024:Das Auto eines 17-jährigen Probeführerscheinbesitzers ist auf der Tiroler Inntalautobahn (A12) bei Schönwies (Bezirk Landeck) vorläufig beschlagnahmt worden. Der Jugendliche war statt der erlaubten 100 km/h mit 184 km/h unterwegs gewesen. Anschließend wurde ihm der Führerschein abgenommen, teilte die Polizei am Montag mit. 11.11.2024: Mindestens 50 km/h schneller als erlaubt ist ein Raser in Wien-Leopoldstadt unterwegs gewesen. Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau bemerkten den 20-Jährigen in der Südportalstraße und versuchten ihn mit Blaulicht und Folgetonhorn zu stoppen. Doch der Raser beschleunigte in Richtung Trabrennstraße noch einmal und brauste davon. Rote Ampeln interessierten ihn dabei kaum.