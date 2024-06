Unfallrisiko Mann: Warum fahren junge Männer gerne zu schnell?

Männer im Alter von 18 Jahren sind für die meisten Unfälle mit Personenschäden wegen nichtangepasster Geschwindigkeit verantwortlich. 4,6 Prozent aller Pkw-Unfälle mit dieser Hauptunfallursache werden von ihnen verursacht.

Je jünger desto mehr Unfälle?



Zum Vergleich: 30-jährige Männer haben einen Anteil von 1,4 Prozent und 50-jährige nur noch 0,5 Prozent. Frauen weisen generell bessere Werte auf. Bei 18-jährigen Frauen liegt der Anteil bei 2,4 Prozent. „Aus der Verkehrspsychologie wissen wir, dass Schnellfahren für manche jungen Männer eine evolutionsbedingte Form des Kräftemessens ist. Vor allem dann, wenn sie sich nicht in anderer Form, wie beispielsweise im Beruf, mit Gleichaltrigen messen können“, erklärt Klaus Robatsch, Leiter der Verkehrssicherheit im Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV).

Allerdings gibt es auch gute Nachrichten:



Seit Beginn der Aufzeichnungen hat es in einem ersten Halbjahr noch nie so wenige Verkehrstote in Österreich gegeben wie 2024. Das ist jetzt schon absehbar. Allein im Vorjahresvergleich bis jeweils 16. Juni ist die Zahl der Toten wegen nichtangepasster Geschwindigkeit um 57 Prozent gesunken. Laut Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) dürfte dafür auch die seit 1. März 2024 drohende Fahrzeug-Beschlagnahmung bei hohen Geschwindigkeitsüberschreitungen verantwortlich sein. Die Sorge das Statussymbol Auto zu verlieren, könnte eine abschreckende Wirkung erzielt haben.