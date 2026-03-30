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Mit dem Auto Europa entdecken – Österreich eignet sich dazu als guter Ausgangspunkt. Gerade, wenn es geopolitische Unsicherheiten gibt, sind Reisen in die Nachbarländer mit dem eigenen Pkw für viele eine attraktive Option. Aber ebenso wie sich Straßenregeln je Land unterscheiden, gelten auch verschiedene Bedingungen zum Thema Umweltzonen innerhalb Europas. Gerade Städte setzen zunehmend auf saubere Luft und haben spezielle Regelungen für Fahrzeuge eingeführt. Und das kann - auch aus Unwissenheit - teuer werden. Was sind Umweltzonen? Umweltzonen sind Bereiche in Städten, die nur Fahrzeuge mit bestimmten Abgaswerten zulassen, um die Luftqualität zu verbessern und den Verkehr umweltfreundlicher zu gestalten. Diese Zonen sind je nach Land durch unterschiedliche Verkehrszeichen und Kennzeichnungen geregelt und entsprechend ausgeschildert. In Ländern wie Deutschland, Frankreich oder Italien zählen diese Zonen längst zu den Standards. Wer hier keine gültige Umweltplakette am Auto hat, riskiert hohe Strafen. Für Reisende gilt es daher, sich vorab über die Vorschriften des Reiseziels zu informieren, um unnötigen Stress zu vermeiden. Der Mietwagen-Anbieter Sunny Cars hat einen Überblick recherchiert.

Belgien In Belgien gibt es unter anderem in Antwerpen, Brüssel und Gent sogenannte Low-Emission-Zones (LEZ), die vor allem ältere Fahrzeuge mit hohen Emissionswerten betreffen und sich somit nach der Euro-Norm der Autos richten. Doch auch wenn die Abgas-Normen erfüllt sind, ist für ausländische Kennzeichen vorab eine kostenfreie Registrierung nötig. Die Einhaltung wird meist kamerabasiert kontrolliert. Bei Verstößen oder fehlender Registrierung drohen Bußen. Frankreich Frankreich weist in allen Städten mit über 150.000 Einwohnerinnen und Einwohnern Umweltzonen aus. Wer im Urlaub in eine dieser Zonen fahren möchte, benötigt dafür eine extra Umweltplakette namens Crit„Air-Vignette. Je nach Einstufung des Fahrzeugs entscheidet sich, welche Klassifizierungsstufe das Auto von eins bis fünf erhält. Pro Stadt und geltender Umweltzone unterscheidet Frankreich so, welche Fahrzeuge zulässig sind. In den Pariser Umweltzonen beispielsweise haben nur Autos mit der Plakette eins und zwei eine Fahrerlaubnis.

Checkliste für stressfreies Reisen durch Umweltzonen Um bestmöglich vorbereitet zu sein, hilft diese kurze Checkliste: Sich über mögliche Umweltzonen in der Urlaubsregion informieren

App oder Karte mit aktuellen Zonen herunterladen

Vor der Abholung nachfragen, ob der Mietwagen die passende Plakette hat

Alternativstrecken für Ausflüge planen

Alle Fahrzeugunterlagen griffbereit halten für mögliche Kontrollen

Italien In Italien gibt es keine klassischen Umweltzonen, dafür gehen die sogenannten ZTL-Zonen (Zona a Traffico Limitato) noch einen Schritt weiter. Diese verkehrsbeschränkten Bereiche, die häufig in historischen Innenstädten wie etwa Rom oder Pisa zu finden sind, untersagen Autoverkehr gänzlich. Und Achtung: Eher unscheinbare Schilder weisen auf die ZTL hin. Da sie kameraüberwacht sind, winkt schnell ein Bußgeld. Für eine Ausnahmeregelung, etwa, wenn dort das Hotel liegt, muss vorab über das Hotel eine Erlaubnis angefragt werden. Ebenso gelten Ausnahmen für beispielsweise Zulieferfahrzeuge. Niederlande Die niederländischen “milieuzones„ gibt es derzeit in Amsterdam, Arnhem, Den Haag und Utrecht. Sie betreffen alle reinen Diesel-Fahrzeuge, andere Antriebe dürfen grundsätzlich einfahren. Bei Diesel-Fahrzeugen entscheidet die Euro-Abgasnorm. Spanien In Spanien gelten je nach Stadt die Zufahrtsregeln der ZBE (Zonas de Bajas Emisiones), insbesondere für stark befahrene Innenstädte. Häufig kommt auch das Umweltlabel der DGT (Dirección General de Tráfico) zum Einsatz, die Fahrzeuge je nach Emissionsausstoß in vier verschiedene Gruppen einteilt. Kontrollen erfolgen auch hier oft über Kameras. Details zu Zeiten, Ausnahmen und Bußgeldern legt die jeweilige Kommune selbst fest.