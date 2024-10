Test: Das sind die besten Wallboxen 2024

Gute Nachrichten für E-Autofahrer: Der aktuelle Wallboxen-Test des ÖAMTC zeigt, dass selbst im preisgünstigen Einstiegssegment zwischen 199 und 650 Euro keine Kompromisse bei Sicherheit und Zuverlässigkeit gemacht werden müssen.

"In über 900 Ladeversuchen mit verschiedenen E-Fahrzeugen gab es keine Ladeabbrüche. Auch alle Sicherheitsvorrichtungen funktionierten ohne jegliche Probleme", erklärt ÖAMTC-Experte Florian Merker. Neben den grundlegenden Funktionen bieten einige Modelle sogar erstaunlich viel Komfort, der über das reine Laden hinausgeht. "Besonders erfreulich ist, dass Funktionen wie eine App-Steuerung, Autorisierungsmöglichkeiten und Stromzähler bereits in der Einstiegsklasse ab 199 Euro zu finden sind", so Merker.

Das ist der Testsieger

Der Testsieger, die DELTA AC MAX Basic, überzeugte die Tester durch ihre Zuverlässigkeit, das praktische Kabelmanagement sowie die einfache Handhabung. Zudem bietet sie trotz des günstigen Preises eine solide Ausstattung, darunter eine komfortable Smartphone-App, mit der der Ladestrom in Echtzeit eingestellt werden kann.

Einziger Wermutstropfen: Die Verbindung zur App funktioniert nur über Bluetooth, was eine Nutzung aus größerer Entfernung einschränkt. "Besonders für Einsteiger:innen ist das Modell eine hervorragende Wahl, da es trotz seines günstigen Preises zahlreiche Funktionen bietet, die sonst nur bei teureren Modellen zu finden sind", unterstreicht Merker.