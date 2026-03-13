Rekordjahr: Der VW-Konzern strauchelt, aber eine Marke legt stark zu

Die Zahlen könnten unterschiedlicher nicht sein. Auf der einen Seite der VW-Konzern, der das operative Ergebnis 2025 auf 8,9 Milliarden Euro halbierte, nur noch einen operative Marge von 2,8 Prozent erreichte und der mit der Sportwagen-Tochter Porsche ein echtes Sorgenkind hat. Hier sank der operative Gewinn auf nur noch 90 Millionen Euro – nach 5,3 Milliarden Euro im Jahr davor. Auf der anderen Seite: Skoda. Auch im VW-Konzern, aber „mit einem Rekordjahr“, wie CEO Klaus Zellmer im Gespräch mit dem KURIER betont. Skoda hat es 2025 geschafft, mehr als eine Million Fahrzeuge zu verkaufen (plus 12,7 %), die Umsatzgrenze von 30 Milliarden Euro zu überschreiten (plus 8,6 Prozent) und sich zur drittbestverkauften Automarke Europas zu behaupten. Mit seinen Elektromodellen zeigt die Marke aus Tschechien in der Verkaufsstatistik sogar Tesla die lange Nase. Warum dieser Erfolg?

Auf der Shoppingliste Zellmer hebt hervor, man sei mit Skoda am Kundenwunsch, entwickle stringent „Value vor money“ und habe sich dadurch eine „hohe Akzeptanz auf der Shoppingliste der Leute“ erarbeitet. Die Autos würden mit dem neuen Design und Markenauftritt einfach passen, gerade auch die vollelektrischen (siehe Infobox unten). Und er gibt an, dass das „kein einmaliges Ergebnis ist“, sondern Skoda seit Jahren zeigt, dass das Geschäftsmodelle funktioniert. Der Verkauf brummt also – aber auch die Produktion spielt im Ergebnis eine entscheidende Rolle. „Am wichtigsten ist für uns die Ausnutzung der Kapazitäten unserer Anlagen“, sagt der CEO. Und lässt mit einem Satz aufhorchen: „Wir haben 111 Prozent der Kapazitäten ausgenutzt, fahren 18 Schichten und können damit enorm stark skalieren.“ Zur Erklärung: Eine Fabrik kann eine Auslastung von mehr als 100 Prozent dann erreichen, wenn sie über ihre ursprünglich geplante oder nominelle maximale Kapazität hinaus produziert. Auf diesem Produktionsniveau spielten dann sogar die niedrigeren Personalkosten in Tschechien – im Vergleich zu Deutschland – eine untergeordnete Rolle. „Das hat natürlich einen Effekt, aber entscheidend ist die Effizienz in der Produktion“, sagt Zellmer. Die Position von Skoda im VW-Konzern sei naturgemäß stark: „Natürlich reiben wir uns aneinander, aber die Marken finden immer besser ihr Gleichgewicht“, ist er um Freundlichkeit trotz Konkurrenz bemüht. Es gebe übrigens keine Konzernvorgabe, die einer margenstärkeren Marke in der Produktion Vorteile verschaffen würde. „Produziert wird nach Plan“, sagt Zellmer.

VW, Skoda, Zulassungen Der VW Konzern

10 Marken aus 5 europ. Ländern gehören zum VW-Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi, Skoda, Seat, Cupra, Porsche, Lamborghini, Bentley, Ducati. Das Konzernergebnis halbierte sich 2025 auf 8,9 Mia. Euro. Operative Marge: 2,8 %. Die Marke Skoda

Umsatz: 30 Mia. Euro (plus 8,6 %), 1.043.900 Fahrzeuge verkauft (+12,7 %). Drittbestverkaufte Automarke Europas. Meistverkaufte Skoda-Modelle: Octavia, Kodiaq, Kamiq und Fabia. Ö-Zulassungen

Im Jänner und Februar 2026 wurden 44.217 Pkw neu zugelassen – Plus 4.150 bzw. 10,4 %.

61,5 % aller Pkw-Neuzulassungen über ein alternatives Antriebssystem (+22,1 %). Beliebteste Marken: VW, Skoda, Audi, BMW und Seat. E-Autos

Skoda ist bei den E-Auto-Zulassungen im Februar erstmals an der Spitze: Elroq (318) vor Enyaq (259), und Tesla Model Y (226).