Mit dem Bestseller bis nach Venedig: So schlägt sich der Skoda Octavia

Wenn in Österreich ein Neuwagen gekauft wird, fällt die Wahl auffällig oft auf den Skoda Octavia. Das zeigt auch die aktuelle Erhebung der Statistik Austria vom Juni. Der Octavia steht klar an erster Stelle der Pkw-Neuzulassungen, auch dank der vielen Firmen, die ihn verwenden. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet er sogar einen Anstieg von 16,3 Prozent. Wir haben mit dem neuen Octavia Combi Sportline TSI einen umfassenden Urlaubstest gemacht: eine Reise nach Italien im Hochsommer. Ziel war Venedig.

Skoda Octavia Das gefällt

Bietet viel Platz, Komfort mit sportlicher Note, fährt angenehm ruhig und verbraucht wenig.



Bietet viel Platz, Komfort mit sportlicher Note, fährt angenehm ruhig und verbraucht wenig. Das gefällt nicht

Die Klimasteuerung erfordert zu viele Klicks. Der Look ist letztlich sportlicher als das Fahrgefühl.



Die Klimasteuerung erfordert zu viele Klicks. Der Look ist letztlich sportlicher als das Fahrgefühl. Preis

Octavia Combi gibt’s in der Basis ab 32.580 Euro, den Sportline TSI mHEV DSG um 46.390 Euro.

Der selbstständige Octavia Die Fahrt verlief mit dem 110 kW/150 PS starken Octavia absolut angenehm. Auch der Verbrauch blieb mit 5,2 l/100 km niedrig – auf der über 1.000 km langen Strecke musste damit auch nur einmal nachgetankt werden. Der Benzin-Mildhybrid mit Frontantrieb und 7-Gang-DSG fährt leise und geschmeidig. Beim kräftigen Beschleunigen reagiert der Antrieb zwar nicht sofort, im Sportmodus ist der Octavia aber deutlich agiler. Dabei bleibt es im Innenraum leise. So leise, dass die beiden Mitreisenden lange vor der italienischen Grenze eingeschlafen sind – trotz Popmusik. Die Ruhe zeigt sich auch im 10 Zoll großen Fahrerdisplay. Kein Blinken, Leuchten, Warnen, das vom Fahren ablenkt. Stattdessen gibt es zeitnahe Streckenhinweise, sodass man nicht ständig auf das Navi schauen muss. Das System zeigt an, wann es sinnvoll wäre, zu bremsen, fragt, wie es einem geht, und erinnert beim Aussteigen freundlich daran, nichts zu vergessen. Spätestens mit dem Travelassistenten wird klar, wie viel der Octavia bereits selbst übernimmt. Stellt man den Tempomaten ein, hält das Auto die Spur und bremst automatisch, wenn der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug zu gering wird (etwa, wenn jemand auf der Autobahn ganz frech einschert).

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Roxanna Schmit Der Octavia Combi Sportline ist 4,706 Meter lang, bietet einen Kofferraum mit einem Volumen von 640 Litern – und ein bisschen Sportwagen-Flair. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Roxanna Schmit Der Octavia Combi Sportline ist 4,706 Meter lang, bietet einen Kofferraum mit einem Volumen von 640 Litern – und ein bisschen Sportwagen-Flair. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Roxanna Schmit Der Octavia Combi Sportline ist 4,706 Meter lang, bietet einen Kofferraum mit einem Volumen von 640 Litern – und ein bisschen Sportwagen-Flair.