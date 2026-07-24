Mit dem Bestseller bis nach Venedig: So schlägt sich der Skoda Octavia
Wenn in Österreich ein Neuwagen gekauft wird, fällt die Wahl auffällig oft auf den Skoda Octavia. Das zeigt auch die aktuelle Erhebung der Statistik Austria vom Juni. Der Octavia steht klar an erster Stelle der Pkw-Neuzulassungen, auch dank der vielen Firmen, die ihn verwenden. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet er sogar einen Anstieg von 16,3 Prozent. Wir haben mit dem neuen Octavia Combi Sportline TSI einen umfassenden Urlaubstest gemacht: eine Reise nach Italien im Hochsommer. Ziel war Venedig.
- Das gefällt
Bietet viel Platz, Komfort mit sportlicher Note, fährt angenehm ruhig und verbraucht wenig.
- Das gefällt nicht
Die Klimasteuerung erfordert zu viele Klicks. Der Look ist letztlich sportlicher als das Fahrgefühl.
- Preis
Octavia Combi gibt’s in der Basis ab 32.580 Euro, den Sportline TSI mHEV DSG um 46.390 Euro.
Der selbstständige Octavia
Die Fahrt verlief mit dem 110 kW/150 PS starken Octavia absolut angenehm. Auch der Verbrauch blieb mit 5,2 l/100 km niedrig – auf der über 1.000 km langen Strecke musste damit auch nur einmal nachgetankt werden. Der Benzin-Mildhybrid mit Frontantrieb und
7-Gang-DSG fährt leise und geschmeidig. Beim kräftigen Beschleunigen reagiert der Antrieb zwar nicht sofort, im Sportmodus ist der Octavia aber deutlich agiler. Dabei bleibt es im Innenraum leise. So leise, dass die beiden Mitreisenden lange vor der italienischen Grenze eingeschlafen sind – trotz Popmusik.
Die Ruhe zeigt sich auch im 10 Zoll großen Fahrerdisplay. Kein Blinken, Leuchten, Warnen, das vom Fahren ablenkt. Stattdessen gibt es zeitnahe Streckenhinweise, sodass man nicht ständig auf das Navi schauen muss. Das System zeigt an, wann es sinnvoll wäre, zu bremsen, fragt, wie es einem geht, und erinnert beim Aussteigen freundlich daran, nichts zu vergessen. Spätestens mit dem Travelassistenten wird klar, wie viel der Octavia bereits selbst übernimmt. Stellt man den Tempomaten ein, hält das Auto die Spur und bremst automatisch, wenn der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug zu gering wird (etwa, wenn jemand auf der Autobahn ganz frech einschert).
Der Octavia Combi Sportline ist 4,706 Meter lang, bietet einen Kofferraum mit einem Volumen von 640 Litern – und ein bisschen Sportwagen-Flair.
Der Octavia Combi Sportline ist 4,706 Meter lang, bietet einen Kofferraum mit einem Volumen von 640 Litern – und ein bisschen Sportwagen-Flair.
Der Octavia Combi Sportline ist 4,706 Meter lang, bietet einen Kofferraum mit einem Volumen von 640 Litern – und ein bisschen Sportwagen-Flair.
Sportlicher Komfort
Der Octavia begeistert aber auch mit seinen altbekannten Werten, den sogenannten „Simply Clever“-Details. Der Mix aus haptischen Bedienelementen, die nicht durch Tasten auf einem Bildschirm ersetzt wurden und modernen Extras: etwa das Infotainmentsystem mit 13-Zoll-Navi, eine kontaktlose Ladefläche, eine Steckdose im Gepäckraum und mehrere USB-C-Anschlüsse. Alles lässt sich leicht bedienen – mit Ausnahme der Klimaanlage. Ihre Stärke wird über den Bildschirm geregelt. Das erfordert einiges an Herumklicken, was während der Fahrt schnell zur Herausforderung wird, wenn man gleichzeitig auf das Navi angewiesen ist.
Der 5-Sitz-Combi ist sportlich, aber geräumig (4,706 Meter lang) und bietet viel Stauraum – alles hat seinen Platz. Es gibt ein Fach unter der Armlehne, praktische Getränkehalter und einen kleinen Mistkübel im Türfach, was besonders bei langen Fahrten absolut praktisch ist. Auch der Kofferraum mit vollelektrischer Heckklappe und einem Volumen von 640 Litern bietet mehr als genug Platz für die Reisetaschen der drei Reisenden.
Dass es sich um eine Sportline-Ausstattung handelt, zeigen Details wie das Dreispeichen-Sportlenkrad, die Edelstahlpedale und die Zierleisten in Black Middle Carbon. Die Sportsitze geben dem Octavia außerdem ein bisschen Rennwagengefühl. Sie sind mit recyceltem Stoff und Kunstleder bezogen.
Den Octavia Combi gibt’s in der Basis ab 32.580 Euro, den Sportline TSI mHEV DSG um 46.390 Euro.
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