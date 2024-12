Plug-in-Hybrid oder E-Auto: Wer überzeugt im Umweltcheck?

ÖAMTC-Techniker Dominik Darnhofer: "Abgesehen von den reinen E-Fahrzeugen – in diesem Fall von BYD, Hyundai, Opel und Tesla, die allesamt mit 5 Sternen bewertet wurden – hat vor allem der Mazda MX-30 im Test überzeugt. Wir haben hier den Plug-in-Hybrid untersucht, der, so lange Strom verfügbar ist, als echtes E-Auto unterwegs ist.

Im finalen Green NCAP für das Jahr 2024 wurden acht neue Fahrzeuge in Hinblick auf ihren ökologischen Fußabdruck untersucht: Mazda MX-30, Mercedes GLA, Opel Corsa, Tesla Model 3, Hyundai Kona, Dacia Duster, BYD Atto 2 und Chery Omoda5.

Und das kann eine weite Strecke sein, denn die Akkukapazität von 17,8 kWh ermöglicht bis zu 81 Kilometer rein elektrische Reichweite." Danach geht es mit dem Verbrennungsmotor weiter – hier gibt es allerdings ein Problem: Die Emissionen und der Verbrauch sind – typisch für Hybride – relativ hoch. Weil der E-Motor aber so leistungsstark ist, schafft der MX-30 dennoch sehr respektable 3,5 Sterne.

Der andere Plug-in-Hybrid im Test, der Mercedes GLA 250e PHEV, hat eine Kapazität von 11,7 kWh. Das reicht – abhängig von den Bedingungen und der Fahrweise – für 51 bis 67 elektrische Kilometer. "Mit einer größeren Batteriekapazität hätte es eventuell auch hier für eine etwas höhere Bewertung gereicht. In der aktuellen Form gehen sich drei Sterne aus, was immer noch ein gutes Ergebnis ist", so der ÖAMTC-Fahrzeugexperte.