Österreicher gewinnen Automechanika Innovation Award 2024

Wie der Test funktioniert

Der Aviloo Flash Test ist ein Batterietest im Plug & Play-Stil, der in nur drei Minuten am stehenden Fahrzeug die Funktionsfähigkeit von EV-Antriebsbatterien (BEV & Plug-in-Hybride) überprüft und in einem intuitiven Report samt Score darstellt. So werden Degradation und Defekte der Antriebsbatterie rasch entdeckt und dargestellt. Diese transparente, unabhängige Bewertung des Zustandes der Antriebsbatterie fördert laut Jury die Akzeptanz gebrauchter E-Autos und schützt deren Restwerte.

Aviloo erreicht aktuell eine Abdeckung von 95% aller verfügbaren EV-Marken. Die Test-Resultate werden in Form von detaillierten Reports und Zertifikaten zur Verfügung gestellt. Alle Analyse-Verfahren und Zeugnisse sind laut Unternehmensangaben TÜV- bzw. CARA-zertifiziert.

Die derzeit schnellste Diagnose-Lösung am globalen Markt ist der Flash Test, der sich innerhalb von drei Minuten am Fahrzeug umsetzen lässt.