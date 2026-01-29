140. Geburtstag des Automobils: Wie Carl Benz die Mobilität für immer veränderte
Der 29. Jänner 2026 markiert ein besonderes Datum in der Geschichte der Mobilität. Genau heute vor 140 Jahren meldete Carl Benz sein "Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb" in Mannheim zum Patent an. Dieses Patent gilt als Geburtsstunde des Automobils und als Ausgangspunkt einer Entwicklung, die Mobilität weltweit verändert hat. Der dreirädrige Motorwagen "Modell 1" galt als technische Sensation seiner Zeit und unterschied sich grundlegend von den bis dahin üblichen, pferdegezogenen Verkehrsmitteln. Benz kombinierte erstmals einen Verbrennungsmotor mit einem eigenständigen Fahrzeugkonzept und legte damit die Grundlage für das moderne Automobil.
Der Pioniergeist der frühen Automobiljahre ist bis heute Teil der Markenidentität. Mercedes-Benz bezeichnet das Jubiläum als Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft. Im Mittelpunkt stehen dabei technologische Weiterentwicklungen, neue Fahrzeugkonzepte und die fortschreitende Elektrifizierung des Modellportfolios.
Zwischen Effizienz und Digitalisierung
Inhaltlich richtet der Stuttgarter Hersteller den Blick verstärkt auf Technologien, die Effizienz, Komfort und Digitalisierung miteinander verbinden sollen. Dazu zählen unter anderem neue Lackiertechnologien, die durch Solarbeschichtungen zur Reichweitensteigerung beitragen können (siehe Mercedes Benz Vision Iconic), ebenso wie energieeffiziente KI-Systeme für automatisiertes Fahren. Auch biotechnologisch erzeugte Materialien als nachhaltige Alternativen im Innenraum sowie nahezu wartungsfreie Bremssysteme und neue Hochvoltarchitekturen werden als Entwicklungsfelder genannt. Darüber hinaus arbeitet der Hersteller an der stärkeren Integration von Augmented- und Mixed-Reality-Anwendungen.
Carl Benz auf seinem patentierten "Modell 1" im Jahr 1886.
Das Patent des "Modell 1".
Auf Wachstumskurs
Auch wirtschaftlich blickt Mercedes-Benz Österreich zum Jubiläum auf ein positives Jahr zurück. 2025 wurden hierzulande 10.960 Fahrzeuge neu zugelassen, was einem Wachstum von 9,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Nachfrage verteilte sich dabei auf unterschiedliche Antriebsformen: 18 Prozent der Neuzulassungen entfielen auf batterieelektrische Fahrzeuge, 27,7 Prozent auf Plug-in-Hybride und 54,3 Prozent auf Modelle mit klassischem Verbrennungsmotor. Im europäischen Gesamtmarkt lag der Anteil von Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen im Jahr 2025 bei 40 Prozent. Insgesamt wurden europaweit 267.724 Fahrzeuge der Marke neu zugelassen.
Als wesentlicher Wachstumstreiber gilt die aktuelle Elektro-Modellpalette. Insbesondere im vierten Quartal 2025 legten die Verkäufe batterieelektrischer Pkw deutlich zu und stiegen im Vergleich zum dritten Quartal um 18 Prozent. Ein zentraler Baustein dieser Entwicklung ist der neue elektrische Mercedes-Benz CLA. Das Modell wurde von der European Car of the Year-Jury zum "Car of the Year 2026" gewählt und erhielt zusätzlich von der internationalen Women’s Worldwide Car of the Year-Jury die Auszeichnung "Best Large Car 2026".
Die neue V-Klasse soll unter der Bezeichnung "VLE" erscheinen.
Die S-Klasse soll auch 2026 wieder Innovationsakzente setzen.
Der neue Mercedes CLA wurde zum "Car of the Year 2026" ausgezeichnet.
Die Studie "Vision Iconic" soll Mercedes' Lackiertechnologie, die durch Solarbeschichtung zur Reichweitensteigerung beiträgt, salonfähig machen.
Produktoffensive zum Jubiläum
Das Jubiläumsjahr 2026 steht zugleich im Zeichen einer umfangreichen Produktoffensive. Geplant sind umfassende Modellpflegen für die S-Klasse, sowie die Baureihen GLE und GLS. Hinzu kommt die Premiere des neuen Mercedes-AMG GT 4-Türers, der elektrischen C-Klasse sowie des neuen VLE. Außerdem sollen der elektrische GLC und der GLB neu auf den Markt kommen.
Insgesamt kündigt Mercedes-Benz für die kommenden zwei Jahre mehr als 40 Neueinführungen an, darunter komplett neue Fahrzeuge ebenso wie umfassende Modellüberarbeitungen über alle Antriebsarten hinweg. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich dabei um die bislang größte Serie an Produkt- und Technologieeinführungen der Firmengeschichte.
Kommentare