140. Geburtstag des Automobils: Wie Carl Benz die Mobilität für immer veränderte

Der 29. Jänner 2026 markiert ein besonderes Datum in der Geschichte der Mobilität. Genau heute vor 140 Jahren meldete Carl Benz sein "Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb" in Mannheim zum Patent an. Dieses Patent gilt als Geburtsstunde des Automobils und als Ausgangspunkt einer Entwicklung, die Mobilität weltweit verändert hat. Der dreirädrige Motorwagen "Modell 1" galt als technische Sensation seiner Zeit und unterschied sich grundlegend von den bis dahin üblichen, pferdegezogenen Verkehrsmitteln. Benz kombinierte erstmals einen Verbrennungsmotor mit einem eigenständigen Fahrzeugkonzept und legte damit die Grundlage für das moderne Automobil.

Der Pioniergeist der frühen Automobiljahre ist bis heute Teil der Markenidentität. Mercedes-Benz bezeichnet das Jubiläum als Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft. Im Mittelpunkt stehen dabei technologische Weiterentwicklungen, neue Fahrzeugkonzepte und die fortschreitende Elektrifizierung des Modellportfolios.

Zwischen Effizienz und Digitalisierung

Inhaltlich richtet der Stuttgarter Hersteller den Blick verstärkt auf Technologien, die Effizienz, Komfort und Digitalisierung miteinander verbinden sollen. Dazu zählen unter anderem neue Lackiertechnologien, die durch Solarbeschichtungen zur Reichweitensteigerung beitragen können (siehe Mercedes Benz Vision Iconic), ebenso wie energieeffiziente KI-Systeme für automatisiertes Fahren. Auch biotechnologisch erzeugte Materialien als nachhaltige Alternativen im Innenraum sowie nahezu wartungsfreie Bremssysteme und neue Hochvoltarchitekturen werden als Entwicklungsfelder genannt. Darüber hinaus arbeitet der Hersteller an der stärkeren Integration von Augmented- und Mixed-Reality-Anwendungen.