Mercedes: Mit diesen Neuerungen soll die S-Klasse wieder zum Technik-Vorreiter werden

Die S‑Klasse gilt seit über sieben Jahrzehnten als zentrales Luxusmodell von Mercedes‑Benz . Sie steht als teuerstes Basis-Fahrzeug der Stuttgarter (exklusive G-Klasse, Maybach- oder AMG-Modelle) nicht nur für Prestige, sondern dient dem Hersteller auch als Plattform für die Erprobung neuer Technologien, die später in anderen Fahrzeugen der Oberklasse und auch bei Wettbewerbern eingesetzt werden. Mit dem nun angeteaserten Facelift für das Modelljahr 2026 plant die Marke erneut, die Rolle als Innovationsmotor einzunehmen.

Technik und Sicherheit im Fokus

Das Facelift der S‑Klasse soll laut dem Hersteller über 2.700 einzelne Komponenten verfügen, die vom Vorgängermodell ausgetauscht oder modernisiert wurden, was etwa die Hälfte des Fahrzeugs umfasst; darunter befindet sich auch erstmals ein beleuchtetes Kühlerornament. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören aber wohl die beheizten Sicherheitsgurte, deren Zweck darin besteht, das Anlegen des Gurts bei kalten Bedingungen komfortabler zu machen und das Risiko von Gurtspiel zu reduzieren, etwa wenn Insassen zu dicke Kleidung tragen.

Diese Technologie geht auf frühere Sicherheitsexperimente der Marke zurück, bei denen Sicherheitskonzepte im Experimental Safety Vehicle (ESF) erprobt wurden. Dazu zählen überarbeitete Assistenzsysteme, ein Superscreen‑Infotainment auf Basis der aktuellen MBUX‑Plattform sowie neue elektronische Funktionen. Unter anderem soll die Hinterachslenkung serienmäßig eingeführt werden, die das Fahrverhalten in engen Situationen verbessert. Dazu kommen neue intelligente Dämpfersysteme, die Straßenschäden erkennen und die Federung entsprechend anpassen sollen. Alle Motoren der überarbeiteten S‑Klasse sind mit Mildhybrid‑Technik ausgestattet; bei den Plug‑in‑Hybriden soll die rein elektrische Reichweite bei über 100 Kilometer liegen.

Die Präsentation der Neuauflage ist für das Frühjahr geplant; der Produktionsstart wird ebenfalls für diesen Zeitraum Jahr erwartet. Neben der Standardlimousine sollen auch die deutlich teureren Maybach‑Varianten des Flaggschiffs die überarbeiteten Merkmale erhalten.