Gefahrenzone Kindersitz: Warum teure Modelle allein nicht reichen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Bedienungsfehler können die Schutzwirkung von Kindersitzen erheblich reduzieren. Umso wichtiger ist es laut ÖAMTC-Experten, sich nach dem Kauf (oder nach Möglichkeit schon beim Beratungsgespräch im Handel) mit der Handhabung vertraut zu machen. Wichtig: Nicht nur die Anleitung des Kindersitzes, sondern auch das Betriebshandbuch des Fahrzeugs ist zu beachten. Folgende vier Fehler sollte man nie machen: Fahrzeug- und Hosenträgergurte müssen immer straff angezogen werden. Jacken unter dem Beckengurt herausziehen, der Gurt sollte möglichst nahe am Körper anliegen. Gurte, Kopfstütze und Rückenlehne regelmäßig an die Größe des Kindes anpassen, keinesfalls zu früh zum nächstgrößeren Kindersitz wechseln. Die Lehne des Sitzes, hinter dem der Kindersitz montiert wird, keinesfalls zu weit nach hinten stellen: Reicht der Abstand nicht aus, kann der Kopf des Kindes an den Vordersitz prallen.

Der ÖAMTC und seine Partnerorganisationen haben 16 aktuelle Kindersitze getestet. ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl zu den Ergebnissen: "Neben zehn "befriedigend" schafften diesmal drei Sitze ein "gut", zwei wurden mit "genügend" bewertet. Ein Modell ist mit "nicht genügend" durchgefallen: Beim Frontalcrash löste sich die Babyschale Kinderkraft Mink Pro 2 von ihrer Isofix-Basis Mink FX2 und wurde durch das Fahrzeug geschleudert." Darüber hat der ÖAMTC bereits Anfang April, als die Testserie durchgeführt wurde, berichtet. "Der Hersteller hat direkt und vorbildlich reagiert und bietet seither die Rückgabe oder einen Umtausch des betroffenen Produkts an", so der Experte. Davon unberührt wurde dasselbe Modell ohne Isofix-Basis – also bei Sicherung mittels Fahrzeuggurt – mit einem soliden "befriedigend" bewertet. Sitze in allen Preisklassen Getestet wurde in den bewährten Kategorien Sicherheit, Bedienung, Ergonomie, Schadstoffgehalt und Umweltverträglichkeit. Der ÖAMTC legt dabei deutlich höhere Maßstäbe an, als die Zulassungsprüfung – was mitunter auch der Grund dafür ist, dass Produkte, die mit "nicht genügend" bewertet werden, im Handel zu kaufen sind. "Insgesamt gibt es aber eine große Auswahl an empfehlenswerten Kindersitzen für jedes Alter und in allen Preisklassen", stellt Kerbl klar. "Das zeigte sich auch heuer wieder: Bei den mit "gut" beurteilten Testsiegern ist neben den mittel- bis höherpreisigen Modellen Sirona Ti und Pallas G3 von Cybex mit dem Kinderkraft Junior Fix 2 i-Size auch ein sehr günstiger Testkandidat zu finden."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © © ÖAMTC/Huger Der ÖAMTC und seine Partnerorganisationen haben 16 aktuelle Kindersitze getestet. Neben zehn 'befriedigend' schafften diesmal drei Sitze ein 'gut', zwei wurden mit 'genügend' bewertet. Ein Modell ist mit 'nicht genügend' durchgefallen.