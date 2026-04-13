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Für Trail-Spaß entwickelt: Neues Cannondale Bad Habit

Mit dem neuen Bad Habit will Cannondale im Gravity-Segment punkten. Kann man Enduro?
Teresa Richter-Trummer
13.04.2026, 07:31

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Cannondale

Zusammenfassung

  • Cannondale bringt mit dem neuen Bad Habit ein Enduro-Bike, das die Lücke zwischen Habit und Jekyll schließt.
  • Das Bike überzeugt mit Vollcarbon-Rahmen, integriertem Staufach, hochwertigen Komponenten und ist für anspruchsvolle Trails konzipiert.
  • Mit Preisen ab 4.999 Euro richtet sich das Bad Habit an ambitionierte Fahrerinnen und Fahrer.

Ein neues Cannondale also. Mit dem spannenden Namen "Bad Habit". Aber eine schlechte Angewohnheit wird die Sache nicht: Denn das Enduro Bike macht sich auf, die Lücke zwischen dem Trail-erprobten Habit und dem deutlich rassigeren Jekyll zu schliessen.

Doch was steckt genau dahinter?

Antwort: Ein Bike, welches den Enduro-Gesamtweltcup 2025 gewonnen hat, ausgestattet mit RockShox‘ Ultimate Lyrik- und Vivid Dämpfer, Reserves 30|HD AL All-Mountain-Laufrädern und SRAMs 12-Gang XO/GX AXS Funkschaltung.

Interessant sind auf den ersten Blick ein komplett überarbeiteter Carbonrahmen und ein integriertes Staufach im Rahmen. Solche Featers machen Sinn (und Freude), wenn der Rucksack mal wieder stört. Geschaltet wird mechanisch

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Cannondale

Das Bad Habit 2 präsentiert sich präzise, verspielt und ein klein wenig verrückt. Sein Chassis, Enduro-Gesamtweltcupsieger 2025, die RockShox Select+ Lyrik- und Vivid-Federung sowie die mechanischen SRAM Eagle 90 SL/70 Schaltung machen es für versierte Enduro-Enthusiasten und All-Mountain-Fans interessant.

Gemacht ist es für technische Abfahrten, Runden im Bikepark, Spitzkehren, Anlieger und Highspeed. Möglich machen das der vorhin erwähnte Vollcarbon-Rahmen mit Proportional Response-Kinematik und -Geo.

Die weiteren Highlights:

  • Lyrik Ultimate 160 mm – 5-Sterne Performance von RockShox‘ exzellenter All-Mountain-Gabel
  • Große Übersetzungsbandbreite und präzises drahtloses Schalten mit einer SRAM Schaltgruppen-Kombi aus XO AXS und GX AXS
  • Außergewöhnliche Bremskraft und Dosierbarkeit dank TRPs hochwertigen 4-Kolben-Bremsen EVO Pro

  • Reserve 30|HD AL Laufräder bringen Trail-Leichtigkeit und All-Mountain-Robustheit

     

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Cannondale

Das Bad Habit 1 kommt mitProportional Response Fahrwerk, Mullet-Laufrad-Setup sowie niedriger Fahrhöhe. Das ganze Bike ist auf Traktion und top Handling ausgelegt.

Doch bei allem gilt: Das neue Bike ist eigentlich ein unkompliziertes - und erlaubt, ohne Technologien-Überdrüber die Trails zu erobern.

Billig? Sicher nicht

Fazit: Das Arbeitsgerät von World-Cup-Siegerin Ella Conolly bringt wohl dem Hobby-Fahrer das, was der Hersteller verspricht: Ein Grinsen im Gesicht, leuchtende Augen und ein lautes „nochmaal“.

Billig ist das allerdings nicht: Das Bad Habit 1 richtet sich eindeutig an ambitionierte Fahrerinnen und Fahrer, preislich startet man bei 7.999 Euro, das Bad Babit 2 bei 4.999 Euro.

motor.at  |   |  Aktualisiert vor 1 Minute

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