Für Trail-Spaß entwickelt: Neues Cannondale Bad Habit

Ein neues Cannondale also. Mit dem spannenden Namen "Bad Habit". Aber eine schlechte Angewohnheit wird die Sache nicht: Denn das Enduro Bike macht sich auf, die Lücke zwischen dem Trail-erprobten Habit und dem deutlich rassigeren Jekyll zu schliessen.

Doch was steckt genau dahinter?

Antwort: Ein Bike, welches den Enduro-Gesamtweltcup 2025 gewonnen hat, ausgestattet mit RockShox‘ Ultimate Lyrik- und Vivid Dämpfer, Reserves 30|HD AL All-Mountain-Laufrädern und SRAMs 12-Gang XO/GX AXS Funkschaltung.

Interessant sind auf den ersten Blick ein komplett überarbeiteter Carbonrahmen und ein integriertes Staufach im Rahmen. Solche Featers machen Sinn (und Freude), wenn der Rucksack mal wieder stört. Geschaltet wird mechanisch