Warum ein kleiner Haken die neue Vespa Primavera und Sprint S ganz groß macht
Zusammenfassung
- Die neuen Vespa Primavera und Sprint S kommen mit praktischen Neuerungen wie dem zurückgekehrten Haken, größeren 12-Zoll-Rädern und modernen Doppelscheibenbremsen.
- Alle Modelle über 50 ccm verfügen jetzt über ein schlüsselloses System und ein digitales Armaturenbrett mit optionaler Multimedia-Plattform.
- Die Vespa-Modelle sind als Benziner oder Elektroversion erhältlich und bieten eine breite Farbpalette für jeden Geschmack.
Eine neue Vespa - da bekommt man als Fan des Zweirades ja immer Frühlingsgefühle, auch wenn die Luft frühmorgens derzeit noch unangenehm kalt ist. Man sollte eben in Italien wohnen.
Nachdem das nicht geht, oder nicht so einfach, wie man möchte, holt man sich eben ein Stück Italianità nach Österreich.
Die Vespa Primavera und die Vespa Sprint, zwei der beliebtesten Modelle der Marke, sind rechtzeitig zur Saison 2026 auf dem Markt gelandet und verfügen über eine Vielzahl neuer Funktionen und technischer Upgrades, die einen zweiten Blick wert sind.
Was ist neu?
Was bisher schon gut war, bleibt: Kompakte Abmessungen, frische, schlanke Linien, brillante Leistung, Einfachheit und pures Fahrvergnügen: Die Vespa Primavera hat in den späten 1960er Jahren dank dieser Eigenschaften ihr erfolgreiches Debüt gegeben - und die neue Vespa Primavera und Vespa Sprint S verkörpern dies weiter, allerdings ultramodern konzipiert.
Folgende Dinge sind neu:
- Der Haken ist zurück
Besonders erfreulich: Auf allen Versionen ist der Haken unter dem Lenker zurück - perfekt für das Tragen einer Handtasche oder eines kleinen Gepäckstücks, für noch mehr Komfort jeden Tag.
- Größere Räder
Die Vespa Primavera und die Sprint S sind mit neuen 12-Zoll-Felgen mit einem elegant dynamischen Design mit fünf Split-Speichen ausgestattet.
- Doppelscheibenbremsen
Erstmals wurde auf den 125 und 150 „Kleinkörper“ Vespas die klassische hintere Trommelbremse durch eine 220 mm Stahlscheibe ersetzt, die von einem Doppelkolben-Rindling bedient wird. Das neue System, das mit der vorderen Scheibenbremse und dem ABS gekoppelt ist, macht das Bremsen noch sicherer und leistungsstärker.
- Schlüsselloses System
Alle Versionen der Vespa Primavera und Vespa Sprint S über 50 ccm verfügen nun über das schlüssellose System, so dass der Motor ohne Einsetzen des Schlüssels gestartet werden kann. (als Linkshänderin kann man jubeln!) Der Schlüssel entriegelt auch das Sitzfach und aktiviert das Fernerkennungssystem der Vespa, wodurch alle Indikatoren blinken.
- Neues Armaturenbrett
Alle Funktionen werden nun digital dargestellt: Neben der Fahrt und Fahrzeuginformationen ermöglicht die Vespa MIA Multimedia-Plattform (die standardmäßig auf der Primavera Tech erhältlich ist und optional zum Rest des Sortiments erhältlich ist) die Instrumententafel, alle Telefonfunktionen des Benutzers anzuzeigen, um Anrufe, Nachrichten, Musik und piktogrammbasierte Navigation zu verwalten. Alle Ausstattungsstufen der Vespa Primavera Tech behalten die 5„-Vollfarb-TFT-Instrumententafel, eine der fortschrittlichsten Armaturenbretter, die heute verfügbar sind.
Die Vespa Primavera und die Vespa Sprint S sind wahlweise in Verbrennungsmotor- oder Elektromotorversionen erhältlich. Die Benzinversionen werden von 4-Takt-Motoren mit Drei-Ventil-Timing und elektronischer Kraftstoffeinspritzung angetrieben; Käuferinnen können aus Hubräumen von 50, 125 und 150 cc wählen.
Batterie oder Benzin?
Entsprechend seinem umweltfreundlichen Ansatz sind die Modelle der neuen Vespa-Serie auch mit Elektromotoren erhältlich, sowohl für die Moped-Version (mit Moped-Typgenehmigung und einer auf 45 km/h begrenzten Höchstgeschwindigkeit) als auch mit der Motorrad-Version, erhältlich in der Vespa Primavera Tech Ausstattungsversion. Alle Elektromodelle der Moped-Version verfügen über abnehmbare Batterien.
Welche Farbe darf es sein?
Und natürlich die Farbe: Die Vespa Primavera ist in den Farben Bianco Innocente, Nero Convinto, Verde Amabile sowie Blu Energico und der brandneue Beige Avvolgente (nur für Benzinmotorenmodelle) erhältlich, kombiniert mit Chromverkleidungen.
Die Vespa Sprint S ist in fünf Farben erhältlich: Bianco Innocente, Rosso Coraggioso, Blu Eclettico für die Versionen nur mit Benzinmotor und Nero Convinto Opaco und die neue Farbe Verde Ribelle für die Elektro-Versionen.
Die Vespa Primavera Tech verkörpert das Herz der Vespa-Technologie, erhältlich in Blu Energico Opaco und Grigio Ottimista Opaco.
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