Warum ein kleiner Haken die neue Vespa Primavera und Sprint S ganz groß macht

Eine neue Vespa - da bekommt man als Fan des Zweirades ja immer Frühlingsgefühle, auch wenn die Luft frühmorgens derzeit noch unangenehm kalt ist. Man sollte eben in Italien wohnen.

Nachdem das nicht geht, oder nicht so einfach, wie man möchte, holt man sich eben ein Stück Italianità nach Österreich.

Die Vespa Primavera und die Vespa Sprint, zwei der beliebtesten Modelle der Marke, sind rechtzeitig zur Saison 2026 auf dem Markt gelandet und verfügen über eine Vielzahl neuer Funktionen und technischer Upgrades, die einen zweiten Blick wert sind.

Was ist neu?

Was bisher schon gut war, bleibt: Kompakte Abmessungen, frische, schlanke Linien, brillante Leistung, Einfachheit und pures Fahrvergnügen: Die Vespa Primavera hat in den späten 1960er Jahren dank dieser Eigenschaften ihr erfolgreiches Debüt gegeben - und die neue Vespa Primavera und Vespa Sprint S verkörpern dies weiter, allerdings ultramodern konzipiert.