Die Vespa 946 Horse: Vespas neues Pferd im Stall ist eigenwillig gesattelt

Es ist wieder so weit: Das neue Vespa-Sondermodell ist da. Und damit - es läßt sich nicht leugnen - eine große Vorfreude auf dem Frühling. Inspiriert vom chinesischen Mondkalender setzt Vespa nämlich seine ikonische Lunar Collection fort und präsentiert mit der Vespa 946 Horse Allerdings, ein erster Blick darauf zeigt: Dieser Frühling wird anders. Nach Bunny, Dragon und Snake steht 2026 nun das Pferd, als Symbol für Dynamik, Freiheit und innere Stärke, im Fokus. Und damit beginnt ein ungewöhnlich gesatteltes Kapitel der limitierten Designserie.

Zuerst zur Farbe: Die Vespa 946 Horse zeigt sich im schönen Farbton Bay, einem tiefen, satten Braun, das an das glänzende Fell eines Pferdes erinnert. Wunderbar. Auch die feinen goldene Details passen und geben einen selbstbewussten, luxuriösen Look. 125 ccm-Motor, Zweikanal-ABS, Scheibenbremsen Auch die inneren Werte stimmen: Unter der eleganten Oberfläche vereint sich, typisch Vespa, Design mit Technik: Die Vespa 946 Horse ist mit einem 125 ccm-Motor, Zweikanal-ABS, Scheibenbremsen vorn und hinten, vollständiger LED-Beleuchtung und einem digitalen Tacho ausgestattet.