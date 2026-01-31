Die Vespa 946 Horse: Vespas neues Pferd im Stall ist eigenwillig gesattelt
Es ist wieder so weit: Das neue Vespa-Sondermodell ist da. Und damit - es läßt sich nicht leugnen - eine große Vorfreude auf dem Frühling. Inspiriert vom chinesischen Mondkalender setzt Vespa nämlich seine ikonische Lunar Collection fort und präsentiert mit der Vespa 946 Horse
Allerdings, ein erster Blick darauf zeigt: Dieser Frühling wird anders. Nach Bunny, Dragon und Snake steht 2026 nun das Pferd, als Symbol für Dynamik, Freiheit und innere Stärke, im Fokus. Und damit beginnt ein ungewöhnlich gesatteltes Kapitel der limitierten Designserie.
Zuerst zur Farbe: Die Vespa 946 Horse zeigt sich im schönen Farbton Bay, einem tiefen, satten Braun, das an das glänzende Fell eines Pferdes erinnert. Wunderbar. Auch die feinen goldene Details passen und geben einen selbstbewussten, luxuriösen Look.
125 ccm-Motor, Zweikanal-ABS, Scheibenbremsen
Auch die inneren Werte stimmen: Unter der eleganten Oberfläche vereint sich, typisch Vespa, Design mit Technik: Die Vespa 946 Horse ist mit einem 125 ccm-Motor, Zweikanal-ABS, Scheibenbremsen vorn und hinten, vollständiger LED-Beleuchtung und einem digitalen Tacho ausgestattet.
Aber nun kommen wir - zum Sattel. Und der sticht ins Auge. Laut Vespa ist der handgefertigte Ledersattel von klassischem Reitsport inspiriert. Das kommt hin. Aber. Wie - und zu wie vielt - sitzt man darauf?
Vespa gibt Antwort: Ja, der Sattel ist nur für eine Person ausgelegt. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit einen größeren Sattel für zwei Personen als Zubehör zu erwerben. Und Ja, hinten ist Platz für eine Gepäcktasche als On-Top-Zubehör - wenn man also Solo aber mit Gepäck unterwegs ist. Was, man muss es zugeben, häufiger vorkommt.
Premiumleder und Aluminium
Sonst noch neu: Hochwertige Lederdetails an Lenker und Spiegeln, Windschild mit eleganten Aluminiumhalterungen und für alle die das mögen den passenden Jethelm in Fahrzeugfarbe mit einem dreidimensionalen goldenen V auf der Rückseite.
Die Pre-Order der Vespa 946 Horse auf vespa.at ist bereits möglich. Im Mailänder Concept Store wird das Modell schon exklusiv ausgestellt. Zeitgleich ist auch die „In Sella“ Capsule Collection online erhältlich.
Der Preis: Ab 12.499 ist man dabei.
