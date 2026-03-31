Ab wann darf mein Kind allein mit dem Fahrrad auf der Straße unterwegs sein?

Das Wetter wird - irgendwann - wieder freundlicher und das Rad für viele wieder zum Mobilitätsmittel der Wahl.

Auch für Kinder hat es viele Vorteile: Gesund ist es, es bringt Selbstständigkeit, macht Spaß. Aber es gibt auch Gefahren.

Welche Regeln gelten wirklich?

Damit das Radeln auch ein konfliktfreies Vergnügen wird, hat Nikolaus Authried aus der ÖAMTC-Rechtsberatung die wichtigsten Regeln, Tipps und Neuerungen zusammengefasst.