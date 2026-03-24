Elf Kinderfahrräder getestet: Nur eines "gut"

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Oft bringt der Osterhase das erste Fahrrad. Mehr als jedes zweite Kinderfahrrad wird vor Ostern verkauft. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat in Kooperation mit Stiftung Warentest elf 14-Zoll-Fahrräder für Kinder im Alter von etwa drei bis fünf Jahren getestet. Fazit: Nur ein Kinderfahrrad konnte mit einer "guten" Bewertung überzeugen. Fünf Räder erhielten aufgrund problematischer Bremsen ein "nicht zufriedenstellend". Die restlichen Räder erhielten eine "durchschnittliche" Bewertung.

Vorderbremsen gefährlich stark Getestet wurden Marken wie Bulls, Cube, Decathlon, Puky oder Woom, deren Preisspanne von 115 bis 533 Euro reicht. Von elf Fahrrädern fielen fünf durch problematische Bremsen auf. Bei vier Rädern sind die Vorderbremsen gefährlich stark – und zwar bei den getesteten Modellen von Academy, Bachtenkirch, Bikestar und Cube. Im Praxistest verloren einige Kinder dadurch die Kontrolle und stürzten über den Lenker, blieben aber – auch dank Helm – unverletzt. Ein weiteres Rad von Dino Bikes fiel aufgrund einer zu schwachen Hinterbremse durch. Zudem brach beim Belastungstest der Gabelschaft. Das ist das senkrechte Rohr, das die Fahrradgabel mit dem Lenker verbindet.

Tipps zum Kauf Beim Kauf von Rädern sollten Eltern darauf achten, dass die Sattelhöhe zur Beinlänge des Kindes passt. Als Faustregel gilt: Wenn ein Kind im Sattel sitzt, sollte es mit den Fußspitzen stabil den Boden erreichen können. Während manche Räder im Test nur wenige Zentimeter Wachstum zulassen (z. B. Bulls mit 4,5 Zentimetern), bieten andere deutlich mehr Spielraum (z.B. Puky mit elf Zentimetern).