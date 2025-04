Frühjahrscheck fürs Auto: Welche fünf Checks jetzt anstehen

2. Salzrückstände, die sich an Karosserie und Unterboden angesammelt haben, müssen entfernt werden, am besten an einem Waschplatz, wo diese Rückstände fachgerecht beseitigt werden.

3. Um Beschädigungen an den elektrotechnischen Bauteilen auszuschließen, sollte auch die Motorreinigung von einer Fachperson durchgeführt werden. Damit sichergestellt ist, dass alle sicherheitsrelevanten Elemente intakt sind, empfiehlt sich ein Frühlingscheck.

4. Klug ist es, die Winterausrüstung wenn nötig zu entfernen, um den Treibstoffverbrauch zu senken und eine höhere Fahrstabilität zu gewährleisten.

5. Die Sommerreifen können nun aufgezogen werden. Sie müssen sich in einem guten Zustand befinden. Wichtig: Sie sollten der Wetterlage entsprechen. Im manchen Lagen kann es durchaus bis Ende April nochmals schneien.