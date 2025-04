Oster-Hack: Warum man am Ostermontag und nicht am Karfreitag tanken sollte

Auch heuer empfiehlt der ÖAMTC wieder, das Tanken rund um die Osterfeiertage gut zu planen. Auswertungen der vergangenen fünf Jahre zeigen, dass die Spritpreise am Karfreitag am höchsten ausfallen, während am Ostersonntag und -montag meist deutlich günstiger getankt werden kann.

Hohe Preisunterschiede

Preisunterschiede von 3,5 bis 5,5 Cent pro Liter waren hier zu beobachten – wer es sich also einteilen kann, sollte besser nicht am Karfreitag tanken und das so gesparte Geld in einen Schoko-Osterhasen investieren.