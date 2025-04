Saharastaub: Fünf Dinge, die Autofahrer jetzt tun müssen

Auch der Innenraum- bzw. Pollenfilter kann vom feinen Sand betroffen sein – wurde der Filter schon länger nicht getauscht, bietet sich ein Wechsel jetzt im Frühjahr an.

Auf Schäden achten: Nach der gründlichen Wäsche sollte das Fahrzeug auf Lack- und Glasschäden untersucht werden. "Wird man fündig, ist in beiden Fällen eine baldige Ausbesserung anzuraten, um teurere Folgeschäden durch gesprungene Windschutzscheiben oder rostige Stellen im Lack zu vermeiden", erklärt Merker.

Waschanlage statt Handwäsche : Im Fall von Saharasand besteht bei einer Wäsche per Hand die Gefahr, dass bei zu wenig Wasser die feinen Sandpartikel im Schwamm Kratzer im Lack hinterlassen. Eine Waschanlage – insbesondere mit Vorwäsche – ist schonender für den Lack.

4. Innenreinigung: Auch innen setzt sich Staub ab. “Für den groben Schmutz nimmt man am besten einen Staubsauger. Haben Polsterungen oder Sitzbezüge Flecken, sollte man vor der Reinigung einen Blick in die Bedienungsanleitung werfen. Je nach Material werden nämlich unterschiedliche Produkte empfohlen”, so Merker.

Auch für Armaturen und Kunststoffteile gibt es spezielle Putzmittel. "Auf Glanzsprays sollte man besser verzichten, denn diese können Oberflächen rutschig werden lassen. Am Lenkrad oder an den Pedalen kann das fatale Folgen haben", warnt der ÖAMTC-Techniker. Für klare Sicht befreit man die Scheiben mit Fensterreiniger von Schmutzbelägen.