Drastische Zunahme bei Rad- und E-Bike-Unfällen: Was tun?

Bundesminister Peter Hanke reagiert auf die aktuelle Bilanz der Verkehrstoten 2025. „Hinter jeder dieser 397 Zahlen steht ein Mensch, eine Familie, ein Schicksal. Und hinter der Verdoppelung der getöteten Radfahrer – von 32 auf 65 – steht ein klarer Auftrag: Wir brauchen nicht mehr Kulturkampf auf unseren Straßen, sondern mehr Sicherheit für alle, die unterwegs sind", so der Minister.

Für Hanke ist die Botschaft eindeutig: „Österreich braucht keine Debatte darüber, wer moralisch ‚richtiger' unterwegs ist – ob mit Auto, Rad oder zu Fuß. Wir brauchen Infrastruktur, die allen Platz und Sicherheit gibt." Die drastische Zunahme bei Rad- und E-Bike-Unfällen (höchste Zahl seit 2002) zeigt laut Minister: „Wir haben in den letzten Jahren zwar mehr Menschen aufs Rad gebracht – aber nicht überall die Infrastruktur mitgebaut, die sie schützt."

Das BMIMI setzt daher auf drei Ebenen an:

1. Konkrete Infrastruktur

Ausbau geschützter Radwege entlang Bundesstraßen (180 Mio. Euro im ASFINAG-Rahmenplan)

Sichere Querungsstellen an Unfallschwerpunkten (Datenanalyse durch AIT)

200 neue multimodale Mobilitätsknoten bis 2029 mit sicheren Rad-Abstellanlagen

2. Klare Regeln für neue Mobilitätsformen

Die vom BMIMI vorbereitete Sammelnovelle zur StVO wird die Mobilität auf zwei Rädern sicherer machen:

E-Mopeds : Einstufung als Kraftfahrzeuge mit Zulassungs-, Führerschein- und Versicherungspflicht sowie Helmpflicht

: Einstufung als Kraftfahrzeuge mit Zulassungs-, Führerschein- und Versicherungspflicht sowie Helmpflicht E-Scooter : Klare Definition als Fahrzeuge, Helmpflicht bis 16 Jahre, Ausstattung mit Blinkern/Klingeln, 0,5º/₀₀-Grenze

: Klare Definition als Fahrzeuge, Helmpflicht bis 16 Jahre, Ausstattung mit Blinkern/Klingeln, 0,5º/₀₀-Grenze E-Bikes: Helmpflicht bis 14 Jahre – als Teil der "Vision Zero" für Kinder

3. Vision Zero für Kinder

Acht Kinder starben 2025 im Straßenverkehr. „Jedes einzelne ist eines zu viel", betont Hanke. „Deshalb setzen wir uns das Ziel: Bis 2030 kein Kind mehr, das im Straßenverkehr stirbt." Konkrete Schritte dafür:

2026 : Start der bundesweiten Helm-Kampagne für Kinder

: Start der bundesweiten Helm-Kampagne für Kinder 2027 : Verkehrssicherheits-Bildung in jedem Kindergarten und jeder Volksschule Österreichs (Pilotprojekt mit 200 Schulen startet 2026)

: Verkehrssicherheits-Bildung in jedem Kindergarten und jeder Volksschule Österreichs (Pilotprojekt mit 200 Schulen startet 2026) 2028 : Alle Schulwege an Bundesstraßen mit sicheren Querungen ausgestattet

: Alle Schulwege an Bundesstraßen mit sicheren Querungen ausgestattet 2029: Evaluierung und Anpassung basierend auf Unfallzahlen

Technologie für Sicherheit

Das BMIMI fördert über den Verkehrssicherheitsfonds (VSF) gezielt Forschungsprojekte, etwa zur Sicherheit von Kindern in Lastenrädern oder zu intelligenten Warnsystemen für Abbiegeunfälle.

Ein weiterer Baustein: automatisiertes, kamerabasiertes Zufahrtsmanagement für Kommunen. „Wir geben Gemeinden die Werkzeuge, um Wohngebiete zu beruhigen – effizient, ohne ständige Kontrollen und für alle transparent nachvollziehbar", erklärt Hanke.