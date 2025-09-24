Design oder Gefahr: Droht das Ende der versenkbaren Türgriffe?

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Elektrisch versenkbare Türgriffe, die sich automatisch ausfahren, wenn sich der Fahrer nähert oder die Tür entriegelt wird, gelten als modernes Designelement und sollen die Aerodynamik leicht verbessern. Derartige Systeme sind bei zahlreichen aktuellen und noch geplanten Elektro-Modellen chinesischer, europäischer sowie amerikanischer Hersteller im Einsatz. Anders als bei mechanischen Türgriffen, die sich von außen heraushebeln lassen, ist bei diesen Modellen die elektrische Funktion zwingend erforderlich, damit die Griffe überhaupt ausfahren. Sicherheit im Fokus Aktuell sorgen Türgriffe dieser Art für erhebliche Sicherheitsbedenken. Fällt das 12-Volt-Netz beispielsweise nach einem Unfall aus, funktionieren die Griffe nicht mehr und können weder automatisch ausfahren noch geöffnet werden, was insbesondere bei Unfällen, Stromausfällen oder extremen Witterungsbedingungen, bei denen die Griffe im Ernstfall in der Tür festfrieren können, Rettungseinsätze erschwert. In Paniksituationen kann es zudem für Insassen schwierig sein, die Türen zu öffnen, wenn die mechanische Notentriegelung nur eingeschränkt zugänglich ist oder gar fehlt, berichtet Focus.

Regulatorische Reaktionen In den Vereinigten Staaten untersucht die Verkehrsbehörde National Highway Traffic Safety Administration NHTSA derzeit, ob bestimmte elektrisch versenkbare Türgriffe ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko darstellen. Seit 2018 sind bei der US-Verkehrssicherheitsbehörde mehr als 140 Meldungen über blockierte oder klemmende Türen von Tesla-Modellen eingegangen, berichtet Business Insider. In mehreren Fällen waren Insassen in den Fahrzeugen eingeschlossen, weil sich die versenkbaren Griffe von außen nicht mehr betätigen ließen. Besonders schwer wiegen neun dokumentierte Vorfälle, bei denen Kinder auf der Rückbank eingeschlossen waren, während die Eltern die Türen von außen nicht öffnen konnten. Die innenliegenden manuellen Hebel oder Freigabemechanismen existieren zwar, doch befinden sie sich an Orten, die Insassen nicht ohne Anleitung oder im Notfall kaum erreichen konnten. Die NHTSA konzentriert ihre Untersuchung derzeit auf das Tesla Model Y, betonte aber, dass eine Ausweitung auf weitere Modelle nicht ausgeschlossen sei. Die Erkenntnisse sind Teil der Untersuchung der NHTSA unter dem Aktenzeichen PE25010. In Deutschland sorgte ein ähnlicher Fall erst kürzlich für Aufsehen: Am 7. September 2025 ereignete sich bei Dortmund ein Unfall, bei dem ein 43-jähriger Mann und zwei neunjährige Kinder in einem brennenden Tesla ums Leben kamen. Ein Ersthelfer, der das Unglück beobachtete, versuchte vergeblich, die Türen des Fahrzeugs zu öffnen, um die Insassen zu retten. Die versenkbaren Türgriffe versagten aufgrund des Stromausfalls durch das entstandene Feuer.

