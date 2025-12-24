Ski, Snowboard & Co.: Darauf müssen Autofahrer bei Dachboxen achten

Wenn in den frühen Morgenstunden die Autos mit beschlagenen Scheiben Richtung Alpen rollen und sich auf Rastplätzen Skischuhe und Thermoskannen stapeln, zeigt sich jedes Jahr dasselbe Bild: Ski, Snowboards und Stöcke müssen mit. Für viele beginnt der Winterurlaub nicht erst auf der Piste, sondern bereits beim Packen. Gerade lange und sperrige Wintersportausrüstung stellt dabei besondere Anforderungen an Transport und Sicherung in einer Dachbox.

Was ist erlaubt und welche Maße gelten? Im Straßenverkehr gelten Dachboxen rechtlich nicht als Fahrzeugteil, sondern als Ladung. Damit unterliegen sie denselben Vorschriften wie mitgeführtes Gepäck. Entscheidend sind dabei vor allem die zulässigen Abmessungen. Nach österreichischen und EU-weiten Regelungen darf die Gesamthöhe eines Fahrzeugs inklusive Dachbox maximal vier Meter betragen. Die zulässige Gesamtbreite liegt bei höchstens 2,55 Metern. Ein Überstand nach vorne ist nicht erlaubt, nach hinten hingegen darf die Ladung bis zu 1,50 Meter über das Fahrzeug hinausragen. Wird diese Grenze überschritten, ist eine Warnkennzeichnung, etwa in Form einer rot-weiß reflektierenden Warntafel, verpflichtend. In bestimmten Ausnahmefällen können Überschreitungen der Fahrzeuglänge laut ÖAMTC sogar bis zu drei Meter toleriert werden, allerdings nur für kurze Strecken und ebenfalls nur mit entsprechender Markierung. Maßgeblich bleibt, dass Länge, Breite und Höhe der Dachladung jederzeit den gesetzlichen Vorgaben entsprechen müssen. Neben den Abmessungen spielt die Dachlast eine zentrale Rolle. Sie beschreibt das maximale Gewicht, das ein Fahrzeugdach tragen darf, und setzt sich aus dem Gewicht des Dachträgers, der Dachbox selbst sowie deren Inhalt zusammen. Diese zulässige Dachlast ist fahrzeugspezifisch und in der Betriebsanleitung angegeben. Der ÖAMTC weist darauf hin, dass eine Überschreitung nicht nur die Fahrsicherheit beeinträchtigen kann, etwa durch einen höheren Schwerpunkt und verändertes Fahrverhalten, sondern auch rechtliche Folgen haben kann. Besonders bei Winterfahrten mit zusätzlicher Ausrüstung wie Skiern oder Snowboards wird die Dachlast schnell erreicht, weshalb das Gewicht der Ladung vor Fahrtantritt überprüft werden sollte.

Aktuell relevant: Wintersportausrüstung Für Skifahrer und Snowboarder sind Dachboxen im Winter besonders wichtig. Dabei spielt nicht nur das Gewicht, sondern auch die Länge der Ausrüstung eine Rolle. Ski oder Boards dürfen nicht übermäßig über das Fahrzeug hinausragen, da sonst die Sicht behindert, die Funktion der Heckklappe eingeschränkt oder die bereits genannten gesetzlichen Vorschriften verletzt werden. Innerhalb der Box sollten Ski und Snowboards laut ÖAMTC flach nebeneinander gelegt und schweres Zubehör wie Stöcke oder Helme möglichst mittig und unten positioniert werden. Dadurch wird das Risiko minimiert, dass die Ausrüstung bei plötzlichen Manövern verrutscht. Zusätzlich empfiehlt der ARBÖ, Boxen nicht zu überladen und die maximale Dachlast des Fahrzeugs zu beachten. Wer Skier oder Snowboards im Fahrzeuginnenraum transportieren möchte, etwa bei umgeklappter Rückbank, muss diese ebenfalls mit Gurten oder Ähnlichem sichern. Lose Sportgeräte können bei einem Unfall oder einer starken Bremsung nach vorne rutschen und insbesondere die Köpfe der Insassen gefährden.