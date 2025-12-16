Nie wieder Parklückenangst: Dieses chinesische Elektroauto stellt einfach die Räder quer

Der chinesische Autokonzern Geely erprobt derzeit eine ungewöhnliche technische Lösung für künftige Elektrofahrzeuge: eine Lenkung mit bis zu 90 Grad Einschlag. Wie chinesische Medien und erste Testberichte zeigen, lässt sich das Versuchsträger-SUV "EX5" dadurch nahezu quer zur Fahrtrichtung bewegen. Ziel der Entwicklung ist es, Wendigkeit und Manövrierfähigkeit insbesondere im urbanen Raum deutlich zu erhöhen.

Neue Technologie im Testbetrieb Konkret bedeutet der extreme Lenkeinschlag, dass sich die Vorderräder fast rechtwinklig zur Karosserie ausrichten können. Das Fahrzeug soll dadurch problemlos seitwärts einparken oder auf sehr engem Raum drehen können, ohne klassisch rangieren zu müssen. Technisch umgesetzt wird dies über eine vollständig elektronische Lenkung ohne mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und Rädern, ein sogenanntes Steer-by-Wire-System. Die Lenkbefehle werden digital übertragen, während mehrere Systeme die Sicherheit gewährleisten sollen. Zum Einsatz kommt die Technik bislang ausschließlich auf abgesperrten Testgeländen. Geely plant damit zu demonstrieren, welche Möglichkeiten sich durch die Kombination aus Elektroantrieb, flacher Skateboard-Plattform und elektronischer Fahrwerksarchitektur ergeben. Anders als bei Verbrennerfahrzeugen sind bei Elektroautos keine mechanischen Zwänge durch Motor oder Getriebe vorhanden, was größere Freiheiten bei Lenkgeometrie und Radaufhängung erlaubt. Eine genaue Analyse der Lenkmechanik ist noch unmöglich, da der Bereich hinter den Reifen in allen Videos und Presseaussendungen nur verpixelt zu sehen ist.