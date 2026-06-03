Bessere Straßen oder Tempolimit: Was verhindert Unfälle auf Freilandstraßen?

Freilandstraßen gelten für viele als attraktive Fahrstrecken, bergen jedoch erhebliche Risiken: Allein im Jahr 2024 kamen 63 Prozent aller Verkehrstoten auf Freilandstraßen ums Leben.

Eine Analyse des Zeitraums 2020 bis 2024 zeigt zudem, dass rund ein Drittel der Verstorbenen bei sogenannten Abkommensunfällen tödlich verunglückte: "In diesem Zeitraum verloren auf Freilandstraßen im Schnitt 84 Menschen pro Jahr ihr Leben, nachdem sie mit ihrem Fahrzeug von der Straße abgekommen waren", erklärt David Nosé, Verkehrstechniker beim ÖAMTC. Ursachen für Abkommensunfälle seien vor allem Unachtsamkeit und Ablenkung, verschmutzte oder rutschige Fahrbahnen sowie nicht angepasste Geschwindigkeit.

Gefahr auf Freilandstraßen

Eine repräsentative ÖAMTC-Umfrage, die kürzlich durchgeführt wurde, zeigt: Wildwechsel sowie unübersichtliche Kreuzungen und Einmündungen (je 88 Prozent) werden als größte Gefahren auf Freilandstraßen wahrgenommen. Ebenfalls häufig genannt werden verschmutzte Fahrbahnen (82 Prozent) und mangelhafte Straßenoberflächen (77 Prozent).

Bäume am Fahrbahnrand oder Alleen werden hingegen deutlich seltener als Risiken eingeschätzt – obwohl sie bei Unfällen zu besonders schweren Folgen führen können. "Rund ein Drittel aller Unfälle auf Freilandstraßen sind Abkommensunfälle, bei denen die Fahrzeuge auf fixe Objekte aufprallen – oft mit gravierenden Konsequenzen. Die Ergebnisse der aktuellen Umfrage zeigen, dass das Gefahrenpotential von Objekten am Straßenrand – insbesondere das von Bäumen – vielfach unterschätzt wird", so Nosé.

Als Grund nennt der ÖAMTC-Experte etwa, dass baumgesäumte Straßen für viele Verkehrsteilnehmer einfach alltäglich seien und daher nicht als überraschende Gefahr gelten.