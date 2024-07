Baustellen Hot-Spots und Arlbergtunnel-Sperre: Was ist die beste Ausweichroute?

Der Urlaubsverkehr rollt, die Baumaschinen auch. Keine gute Kombination, wenn man vorwärtskommen will.

Auch am Arlberg heißt es weiterhin Durchfahrt verboten. Denn: Der knapp 14 Kilometer lange Arlbergstraßentunnel wird um 75 Millionen Euro saniert. Das Problem: Der Tunnel zwischen St. Anton in Tirol und Langen in Vorarlberg ist nicht nur der längste einröhrige Straßentunnel in Österreich. Er ist am hochrangigen Straßennetz auch die einzige wintersichere Ost-West-Verbindung zwischen Tirol und Vorarlberg. Nach 46 Jahren Betriebszeit wird nun die Fahrbahn, die Entwässerung und die Tunnelbeschichtung erneuert. Täglich benutzen ihn knapp 8.000 Autofahrer. Bis 22. November 2024 darf man allerdings nicht durch.