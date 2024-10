Autofrei reisen: Das sind die spektakulärsten Zugreisen der Welt

Condé Nast hat nun dazu aufgerufen, die 20 besten Bahnreisen der Welt zu küren . "Was uns in diesem Jahr überrascht hat, war, dass viele der teuren Reisen, die wir kennen und lieben, ihren Platz behalten haben, aber es gab auch einige bescheidenere Neuzugänge: zwei Schweizer Züge, bei denen es weniger um den Champagner- und Kaviar-Service als um die Liebe zur Lokomotive geht", schreibt das Reisemagazin.

Platz 3: Der Golden Eagle Donau-Express

Golden Eagle ist seit drei Jahrzehnten im Bereich der Luxuszüge tätig. Bekannt für seine Seidenstraßen- und Transsibirien-Routen eröffnet das Luxushotel auf Rädern einen Zugang zu Süd- und Osteuropa. In der Deluxe-Klasse reist man im Abteil mit eigenem Bad - samt beheiztem Handtuchhalter - die Kabinen verfügen über eine Klimaanlage, holzgetäfelten Wände, Messingbeschläge und Panoramafenster.

Im Angebot hat man auch "Neujahr in Wien", besonders empfehlenswert ist aber die Strecke von Istanbul nach Budapest mit den Schlössern von Transsilvanien. Oder aber man reist von Istanbul - via Wien - nach Paris. Auf der kultigen Reise und durchquert man an Bord des Golden Eagle Danube Express legendäre Städte. Auch der Grand Alpine Express "wagt" sich laut Homepage von Wien via Semmering "tief nach Tirol", durch die Täler der Schweizer Alpen und weiter durch das italienische Seengebiet nach Slowenien und seinem Kronjuwel, den Bleder See.

An Bord vertreibt man sich die Zeit am besten im Bar-Lounge-Wagen - Sprachunterricht, Vorträge von Fachleuten über die lokale Geschichte und Kultur und Live-Musik inklusive. Nett: Die Bar bleibt jeden Abend geöffnet, bis die letzte Person gegangen ist.