Absatzrekord während es anderswo kriselt: Wer ist der weltgrößter Autobauer?
Zusammenfassung
- Toyota bleibt weltgrößter Autobauer mit Absatzrekord von 11,3 Mio. Fahrzeugen und 4,6 % Wachstum, vor allem dank starker Nachfrage in den USA und Japan.
- Hybridmodelle sind weiterhin Wachstumstreiber: 42 % der Kernmarken-Verkäufe weltweit, während reine Elektroautos nur 1,9 % ausmachen.
- In Österreich ist Toyota stärkste nicht-europäische Marke mit 13.114 Neuzulassungen und über 75 % elektrifizierten Modellen bei Neuzulassungen.
Und ja, es ist Toyota: Denn das Unternehmen hat seine Spitzenposition als weltgrößter Autobauer verteidigt und 2025 einen Absatzrekord erzielt. Der japanische Konzern steigerte seine weltweiten Verkäufe um 4,6 Prozent auf 11,3 Millionen Fahrzeuge. Damit ließen die Japaner den deutschen Rivalen Volkswagen hinter sich und schafften zum sechsten Mal in Folge die meisten verkauften Autos.
Wachstumstreiber für Toyota waren vor allem die USA und der Heimatmarkt Japan, die zusammen mehr als 40 Prozent der Verkäufe der Muttergesellschaft ausmachten.
Rekordwert von 10,5 Millionen Einheiten
Die Kernmarken Toyota und Lexus legten weltweit um 3,7 Prozent auf den Rekordwert von 10,5 Millionen Einheiten zu, wobei der Konzern besonders von der starken Nachfrage nach Hybridfahrzeugen in den USA profitierte.
Exporte in USA steigen um gut 14 Prozent
Die Exporte von Japan in die Vereinigten Staaten kletterten um gut 14 Prozent auf rund 615.000 Fahrzeuge. Besonders gefragt war dabei das SUV-Modell RAV4. Auch auf dem hart umkämpften chinesischen Markt verzeichnete Toyota mit einem Plus von 0,2 Prozent erstmals seit vier Jahren wieder einen Zuwachs.
Bei der Antriebstechnik zahlen sich die Hybrid-Modelle für die Japaner weiter aus. Benzin-elektrische Antriebe machten weltweit 42 Prozent des Absatzes der Kernmarke aus, während reine Elektroautos (BEV) auf einen Anteil von 1,9 Prozent kamen. Zum Gesamtabsatz des Konzerns zählen neben den Kernmarken auch die Kleinwagen-Tochter Daihatsu und der Lkw-Bauer Hino Motors.
Und in Österreich? Kumuliert liegt das Jahr 2025 mit 284.978 Pkw-Neuzulassungen deutlich mit 12,3 % im Plus zum Vorjahr und erreicht so den höchsten Stand nach 2019.
Toyota ist stärkste nicht-europäische Marke
Toyota ist inkl. der N1-Neuzulassungen die stärkste nicht-europäische Marke hinter Volkswagen, Skoda, BMW, Mercedes und Audi und erreicht 13.114 Neuzulassungen. Damit liegt Toyota gesamt auf Platz acht mit einem Marktanteil von 4,1 %.
Bei den Pkw konnte Toyota von Jänner bis Dezember erneut, wenn auch nur leicht, die Pkw-Neuzulassungen (+1,7 %) steigern. Der Pkw-Marktanteil liegt mit Jahresende bei 4,0 % und die Zahl der Pkw-Neuzulassungen ist auf 11.323 Fahrzeuge gestiegen. Damit erreicht Toyota das beste Pkw-Neuzulassungsergebnis seit 2009 und reiht sich mit dem 9. Platz im Markenranking erneut unter die Top 10 ein
Hoher Anteil an elektrifizierten Fahrzeugen
Einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren für Toyota ist die stetige Elektrifizierung der Modellpalette: Mit einem Anteil von über 75 % an den Neuzulassungen der Marke sind die elektrifizierten Toyota Modelle – von den Vollhybriden über die Plug-in-Hybride bis zu den vollelektrischen Fahrzeugen – auf dem österreichischen Markt beliebt.
