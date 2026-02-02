Absatzrekord während es anderswo kriselt: Wer ist der weltgrößter Autobauer?

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Und ja, es ist Toyota: Denn das Unternehmen hat seine Spitzenposition als weltgrößter Autobauer verteidigt und 2025 einen Absatzrekord erzielt. Der japanische Konzern steigerte seine weltweiten Verkäufe um 4,6 Prozent auf 11,3 Millionen Fahrzeuge. Damit ließen die Japaner den deutschen Rivalen Volkswagen hinter sich und schafften zum sechsten Mal in Folge die meisten verkauften Autos.

Wachstumstreiber für Toyota waren vor allem die USA und der Heimatmarkt Japan, die zusammen mehr als 40 Prozent der Verkäufe der Muttergesellschaft ausmachten. Rekordwert von 10,5 Millionen Einheiten Die Kernmarken Toyota und Lexus legten weltweit um 3,7 Prozent auf den Rekordwert von 10,5 Millionen Einheiten zu, wobei der Konzern besonders von der starken Nachfrage nach Hybridfahrzeugen in den USA profitierte.

Exporte in USA steigen um gut 14 Prozent Die Exporte von Japan in die Vereinigten Staaten kletterten um gut 14 Prozent auf rund 615.000 Fahrzeuge. Besonders gefragt war dabei das SUV-Modell RAV4. Auch auf dem hart umkämpften chinesischen Markt verzeichnete Toyota mit einem Plus von 0,2 Prozent erstmals seit vier Jahren wieder einen Zuwachs. Bei der Antriebstechnik zahlen sich die Hybrid-Modelle für die Japaner weiter aus. Benzin-elektrische Antriebe machten weltweit 42 Prozent des Absatzes der Kernmarke aus, während reine Elektroautos (BEV) auf einen Anteil von 1,9 Prozent kamen. Zum Gesamtabsatz des Konzerns zählen neben den Kernmarken auch die Kleinwagen-Tochter Daihatsu und der Lkw-Bauer Hino Motors.