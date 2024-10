Neues BMW-Service: Zahlen der Tankrechnung direkt im Auto

Ab sofort können Kunden in Österreich in BMW-Fahrzeugen (und auch Mini) die Kraftstoffrechnung aus dem Fahrzeug heraus digital begleichen. Als Zahlungsmittel wird dafür eine Kreditkarte verwendet, die der Kunde zuvor über die My BMW App oder über das entsprechende Menü im Fahrzeug hinterlegt hat.

Voraussetzung ist, dass die Fahrzeuge über das Operating System 7, 8, 8.5 und 9 verfügen und den Dienst kann man an teilnehmenden Tankstellen nutzen.

In der App „Tank-Zahlungen“ finden Kunden mit einem Klick auf die Kachel „Tankstelle suchen“ die Tankstellen in der Umgebung, bei denen die Zahlung aus dem Fahrzeug möglich ist. Auch in BMW Maps kann bei der Suche nach Tankstellen sowohl ohne aktive Zielführung als auch entlang der aktiven Route in den Einstellungen ein Haken für die Online-Bezahlung gesetzt werden.



Nachdem der Motor bei Ankunft an einer entsprechenden Tankstelle ausgeschaltet wurde, bietet die App „Tank-Zahlungen“ auf dem Zentralbildschirm die Bezahlung an. Anschließend muss der Kunde nur noch die Tankstelle bestätigen, die Zapfsäule auswählen und den Vorgang mit „Jetzt aktivieren und bezahlen“ abschließen. In Folge erhält der Kunde eine Benachrichtigung auf dem Zentralbildschirm und zusätzlich eine Push-Benachrichtigung über die My BMW App – z. B. „Bitte beginnen Sie den Tankvorgang an Zapfsäule 8“ – und kann wie gewohnt tanken. Abschließend bekommt er auf dem Zentralbildschirm eine Bestätigung über die Kraftstoffmenge und -kosten angezeigt und kann anschließend die Fahrt fortsetzen. Vergangene Zahlungen und Tankvorgänge kann der Kunde jederzeit in der App im Fahrzeug und in der My BMW App nachvollziehen.