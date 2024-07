Neuer MG HS: Als Plug-in-Hybrid mit über 100 km Reichweite

MG präsentiert anlässlich des Festival of Speed in Goodwood den HS als Nachfolger für den EHS. Das SUV kommt dabei zunächst als PHEV+ auf den Markt. Verglichen mit dem EHS setzt man auf eine modernere Optik - der traditionelle Kühlergrill früherer MG-SUV ist passé. Die Front stellt die Familienzugehörigkeit zu den aktuellen MG, wie dem MG3, her.

Im Vergleich mit dem EHS ist der HS länger (4.636 mm), breiter, aber etwas niedriger geworden. Dank längerem Radstand gibt's mehr Platz im Inneren. Das Kofferraumvolumen liegt zwischen 441 und 1291 Liter. Erster Eindruck bei unserem Probesitzen: Feine Materialwahl und elegant gemachtes Interieur.

Wie bei chinesischen Autos üblich, setzt man auf zwei große Bildschirme - beide im Format 12,3 Zoll. Der zentrale Schirm liefert Informationen bzw. Funktionen rund ums Infotainment. Der Schirm für den Fahrer hat drei Modi, darunter einen Modus mit Echtzeit-Visualisierung des Fahrzeugs.