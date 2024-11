Der Große von Hyundai: der IONIQ 9 ist mächtig und natürlich vollelektrisch

Mit dem IONIQ 9 steigt Hyundai in das Segment der großen Elektrofahrzeuge ein und baut auf dem Erfolg der preisgekrönten Modelle IONIQ 5 und IONIQ 6 auf. Der Innenraum des IONIQ 9 besticht durch sein beeindruckendes Raumangebot. Der ebene Boden des IONIQ 9 ermöglicht eine Sitzanordnung für sechs oder sieben Personen. Die Relax-Sitze in der ersten und zweiten Reihe (6-Sitzer), können in eine Liegeposition gebracht werden und bieten eine Beinauflage für optimalen Komfort. Der IONIQ 9 bietet außerdem eine Kopffreiheit von bis zu 1.899 mm und eine Beinfreiheit von bis zu 2.050 mm.

Jetzt zieht Hyundai im High-End-Segment nach - und stellt ein vollelektrisches SUV vor, das durch seine Größe, mit drei Sitzreihen und in vollelektrischer Variante ziemlich mächtig daher kommt. Der IONIQ 9 wurde gestern im Goldstein House in LA enthüllt. Dieser Ort spiegelt die Vision von Hyundai wider, die IONIQ-Reihe als Symbol für Innovation und Fortschritt auf dem Markt für Elektroautos zu positionieren. Damit unterstreicht Hyundai das Ziel des Unternehmens, bis 2030 eine vollständige Palette von 23 Elektrofahrzeug-Modellen anzubieten.

Akku mit großer Kapazität für beeindruckende Reichweite und Leistung

Der IONIQ 9 ist das erste Hyundai-Modell mit Aluminium-Kotflügeln und -Seitenwänden, was zu einer leichten Karosserie beiträgt und die Effizienz erhöht. Die im Unterboden verbaute Lithium-Ionen-Batterie, bietet eine Kapazität von 110,3 kWh. Geschätzte Reichweite laut WLTP: bis zu 620 km. WLTP-Zielwert für den Energieverbrauch: 19,4 kWh. Der IONIQ 9 lädt mit einem 350-kW-Ladegerät in nur 24 Minuten von 10 auf 80 Prozent.

Das Basismodell mit Heckantrieb wird von einem 160-kW-Heckmotor angetrieben, das Modell mit Allradantrieb verfügt über einen zusätzlichen 70-kW-Frontmotor, während die Performance-Modelle mit Allradantrieb sowohl mit 160-kW-Motor an der Front als auch am Heck ausgestattet sind. Das Performance-Modell beschleunigt in nur 5,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h, während das Basismodell mit Allrad 6,7 Sekunden und die heckgetriebene Version 9,4 Sekunden.

Serienmäßige Sicherheitsfunktionen

Die verstärkte Karosseriestruktur des IONIQ 9 gewährleistet ein Höchstmaß an Sicherheit. Der IONIQ 9 ist außerdem mit 10 Airbags ausgestattet, um die Sicherheit weiter zu erhöhen. Weiter Sicherheitsfunktionen: Notbremsassistent, Spurhalteassistent, Toter-Winkel-Assistent, Ausstiegswarner, Ausstiegsassistent, Insassenalarm, Geschwindigkeitslimitassistent, Aufmerksamkeitsassistent, Toter-Winkel-Assistent mit Monitor, Querverkehr-Assistent hinten, Autobahnassistent, etc.

Der IONIQ 9 bietet auch Schleppfähigkeiten. Im Anhängerbetrieb erkennt das Fahrzeug automatisch das Gewicht des Anhängers und passt die voraussichtliche Reichweite entsprechend an. Die IONIQ 9-Modelle in Europa werden voraussichtlich bis zu 2.500 kg ziehen können.

Verkaufsstart und Preis

Der Verkaufsstart des IONIQ 9 erfolgt ab dem zweiten Halbjahr 2025, der IONIQ 9 wird in der ersten Hälfte des Jahres 2025 in Korea und den USA auf den Markt kommen, die Einführung in Europa und anderen Märkten erfolgt in der zweiten Hälfte des Jahres 2025. Preise sind noch nicht öffentlich, der Bruder Kia EV 9 startet bei rund 72.000 Euro.