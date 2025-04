Tourenmotorrad neu definiert: Die BMW R 1300 RT mit frischen Features

Das Wind- und Wetterschutzkonzept der neuen R 1300 RT beinhaltet verstellbare, homogen ins Design integrierte Seitenverkleidungen. Sie ermöglichen es, selbst unter herausfordernden Bedingungen – etwa im Stadtverkehr oder bei hohen Außentemperaturen auf der Landstraße – stets genügend Frischluft zuzuführen sowie bei niedrigen Temperaturen auf Überland- und Autobahnfahrten einen hochwirksamen Wind-und Wetterschutz zu bieten.

Schwarz oder weiß?

Neben der Basisvariante in Alpinweiß 3 uni gibt es die neue BMW R 1300 RT in der Modellvariante Triple Black in Blackstorm metallic, der Modellvariante Impulse in Racingblue metallic sowie der besonders edlen Modellvariante Option 719 Camargue in Blue Ridge Mountain metallic.