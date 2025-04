Die Designer von Skoda haben nun eine Studie gebaut, die von den Slavias von damals inspiriert ist. Das Design wurde vom französischen Designer Romain Bucaille , der bei Skoda für das Exterieur zuständig ist, entwickelt. „Ich wollte etwas Einzigartiges machen und zu den Wurzeln der Marke zurückkehren“, so Bucaille. „Ich arbeite jeden Tag an Autos, und da ich auch Motorräder liebe, war es eine wirklich erfrischende Abwechslung, ein Motorrad zu entwerfen.“

Die Slavia von 2025 wirkt futuristisch und ist natürlich als Elektro-Bike gedacht. Die charakteristische Rahmenform der frühen Laurin & Klement-Motorräder wurde beibehalten. „Es hatte eine sehr markante Form. Der Rahmen umschloss den Motor, schützte ihn von unten und tauchte tiefer ein als der Rest der Struktur“, erklärt Romain.

Der vordere Teil des Rahmens ist eine Hommage an die Ingenieursarbeit von Václav Laurin, dessen Motorraddesigns für ihre Stabilität und ihr Handling bekannt waren. Während beim Originalmotorrad der Motor in den Rahmen eingebettet war, lässt das futuristische Konzept von Romain diesen Raum leer und das Logo der modernen Interpretation der Ikone scheint in der Luft zu schweben.

Romain beschreibt das Endergebnis als einen „futuristischen Café Racer im Modern Solid Stil“. "Der Sitz ist so gestaltet, dass er zu schweben scheint, losgelöst von der Karosserie des Motorrads“, erklärt Romain. „Außerdem habe ich einen Vintage-Touch mit einer in den Rahmen integrierten ledernen Werkzeugtasche hinzugefügt – damals ein unverzichtbarer Gegenstand bei Langstreckenrennen.“