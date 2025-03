Tipps für den Start in die Motorradsaison

Mit Beginn der warmen Jahreszeit starten auch viele Biker in die neue Saison. Aber: Nicht nur das Motorrad muss erst ausgewintert werden, auch die Biker sollten die ersten Touren behutsam angehen. Georg Scheiblauer, Motorrad-Chefinstruktor der ÖAMTC Fahrtechnik, rät zu Vorsicht und guter Vorbereitung: "Ist das Motorrad den Winter über gestanden, sollte man alle wichtigen Komponenten vor der ersten Ausfahrt checken. Aber auch an das Fahren muss man sich erst wieder gewöhnen und sich die zweiradspezifischen Bewegungsroutinen und Gefahrenpotenziale in Erinnerung rufen."

Er empfiehlt, auf den ersten Ausfahrten besonders vorsichtig unterwegs zu sein: "Auf abgelegeneren Straßen können noch Reste von Rollsplit oder Streusalz vorhanden sein, auf denen man wegrutschen kann. Zudem sind die morgendlichen Temperaturen noch sehr kühl und der Grip der Reifen entsprechend schlechter."