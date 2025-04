Neue Piaggio Medley enthüllt: Euro 5+ Technologie und sportliches Design

Und behält die Fähigkeit, sich im Stadtverkehr schnell, unkompliziert und unabhängig zu bewegen

Was kann die neue Modellgeneration?

In der neuen Modellgeneration wurde dabei nicht nur die Antriebsleistung einem Update unterzogen: Auch das sowohl in den 125- als auch in den 200er-Varianten weiterentwickelte Start-Stopp-System sowie innovative Techniken wie Piaggio MIA – serienmäßig in der sportlichen S-Variante integriert – runden das moderne Gesamtpaket ab.

Die neue Piaggio Medley mit Euro-5+-Motor kommt in zwei Hubraumvarianten – 125 und 200 ccm – auf den Markt und ist jeweils als Medley und Medley S erhältlich.