Neuvorstellung: BMW R 12 G/S – Die Legende lebt weiter

BMW Motorrad und Geländesport: Diese motorsportliche Erfolgsstory zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte des Unternehmens. Dabei bewies der drehmomentstarke Boxermotor in Verbindung mit dem Kardanantrieb in unzähligen Wettbewerben seine Siegfähigkeit und Unverwüstlichkeit.

Wann kommt die Enduro?

Dennoch sollte es bis zum Jahr 1980 dauern, dass BMW Motorrad das Konzept einer Enduro mit Boxermotor in Serie brachte. Die BMW R 80 G/S war geboren. Eine frei käufliche Enduro, wie es sie bis dahin noch nicht einmal ansatzweise gab. Gesegnet mit guter Offroad-Kompetenz, Reisetauglichkeit und dynamischen Qualitäten im Straßenbetrieb gleichermaßen. Kurzum: Das Kürzel G/S fasste die Allround-Qualitäten des neuen Motorrads perfekt zusammen.

Diesen Spirit der geländetauglichen Enduro mit Boxermotor im Stile der R 80 G/S greift die neue BMW R 12 G/S in puncto Design gekonnt auf und transferiert ihn mit moderner Technik trefflich in die heutige Zeit. Mit langen Federwegen, Kreuzspeichenrädern und kleiner kompakter Cockpitverkleidung.

Seit Erscheinen des ersten BMW Motorrads – der R 32 – im Jahre 1923 stehen die BMW Motorrad Boxer Motoren für unverwechsel-bares, urwüchsiges Design, fülligen Drehmomentverlauf und einzigartigen Soundcharakter.

Eine klassisch konzipierte Enduro

So auch in der neuen BMW R 12 G/S. Der bereits aus zahlreichen BMW Motorrad Modellen bekannte, luft-/ölgekühlte Boxermotor mit 101 mm Bohrung, 73 mm Hub und 1 170 cm Hubraum leistet in der R 12 G/S 80 kW (109 PS) bei 7 000 min– und das maximale Drehmoment von 115 Nm wird bei 6 500 min erreicht.

Dem Anspruch an eine klassisch konzipierte Enduro trägt die linksseitig verlegte Abgasanlage mit hochliegendem Endschalldämpfer Rechnung.