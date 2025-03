Faber Roller & Bike eröffnet in Wien West einen weiteren Standort. Zweirad-Kunden werden somit nun auch von der Hadikgasse 192 aus betreut. Neben den Shops im zweiten und im 23. Bezirk ist dies nun der dritte Standort von Faber in Wien.

Auf rund 600 Quadratmetern finden Zweirad-Fans nicht nur die neuesten Modelle der Piaggio-Gruppe, Moto Guzzi, Vespa und Piaggio, sondern auch Motorrad- und Rollerbekleidung, Accessoires, Customizing- und Tuning-Teilen. Zudem bietet der neue Standort eine Werkstatt mit sechs Hebebühnen für Service, Reparaturen, Umbauten und die §57a-Überprüfung („Pickerl“). Die Werkstattzufahrt befindet sich in der Hackinger Straße auf der Rückseite des Gebäudes.

Weitere News von Faber: Auch die amerikanische Elektro-Motorradmarke Zero Motorcycles ist nun bei Faber zu haben.

"Mit den innovativen Elektromotorrädern von Zero bringen wir die Zukunft der Zweirad-Mobilität an unseren neuen Standort – kraftvoll, emissionsfrei und voller Fahrspaß. Ein starkes Zeichen für unsere Leidenschaft für Innovation und nachhaltige Mobilität! Wir sind überzeugt, dass unser neuer Standort in Wien ein voller Erfolg wird – mit einem starken Markenportfolio, erstklassigem Service und einer perfekten Lage für alle Zweirad-Enthusiasten im Westen von Wien und Niederösterreich“, sagt Josef Faber, Geschäftsführer des Generalimporteurs Faber GmbH.

Zero hat vier Modellfamilien (S-Line, DS-Line, FX-Line und X-Line) im Programm. Je nach Modell kommen die Elektromotorräder bis zu 288 Kilometer weit.