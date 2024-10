Im Modelljahr 2023 ließ Honda die CB750 Hornet Modellbezeichnung in Europa wieder aufleben. Und die Honda wurde auf Anhieb das meistverkaufte Naked Bike in Europa im Jahr 2023. Es folgte die CB500 Hornet und nun kommt fürs neue Modelljahr die CB1000 plus eine SP-Version.

Der Motor entstammt der 2017er CBR1000RR Fireblade, leistet 152 PS/112 kW (bei 11.000 U/min) und 104 Nm bei 9.000 U/min. Kombiniert wird der Motor mit einem Sechsganggetriebe, das um eine Anti-Hopping-Kupplung ergänzt wurde. Der Motor hat eine mittragende Funktion im neuen Stahlrahmen, für den die Torsionssteifigkeit um 70 Prozent erhöht werden konnte (im Vergleich zur Vorgänger-CB1000R). Die Sitzhöhe des Naked Bikes beträgt 809 mm.

Für die passende Optik sorgen LED-Doppelscheinwerfer, ein breitschultriger Tank (17 Liter) und eine zugeschnittene Heckpartie. Die schmale Taille der Sitzeinheit soll den traditionellen Hornet Look unterstreichen, so wie der subtil geschwärzte Rahmen und der gitterartige Heckrahmen.