Man bewegt sich ohnehin schon auf einem sehr hohen Niveau. Zwei Jahre in Folge hat Ducati mit dem Bike die Superbike-Weltmeisterschaft gewonnen und 2022 blieb Francesco Bagnaia damit in Misano weniger als 4 Sekunden über seiner Bestzeit mit seiner Ducati Desmosedici GP.

Trotzdem befand Ducati, dass die Panigale V4 nachgeschärft werden müsse. Das Modell 2025 hat ein noch besseres Leistungsgewicht und in Borgo Panigale schwärmt man von "großen Emotionen und garantierter Adrenalinausschüttung".

Mit 187 kg ist die neue Panigale V4 S um 2 kg leichter als das Vorgängermodell und hat ein beeindruckendes Leistungsgewicht von 1,15 PS pro Kilogramm. Der Motor, der Desmosedici Stradale, ist von dem der MotoGP-Maschine abgeleitet. Es handelt sich um einen 90°-V4-Motor mit desmodromischer Ventilsteuerung, gegenläufig drehender Kurbelwelle und Twin-Pulse-Zündfolge, was der Panigale V4 auch einen Sound verleiht, der an den der Desmosedici GP erinnert. Beim Desmosedici Stradale der neuen Panigale V4 wurde der Zylinderkopf überarbeitet, mit neuen Nockenprofilen und einem höheren Hubwert. Die Lichtmaschine und die Ölpumpe wurden von der Panigale V4 R übernommen, während die Getriebetrommel aus der Superleggera V4 stammt. Die Ansaugtrichter mit variabler Länge haben einen größeren Hub, mit einem Wert von 25 mm in der kurzen Konfiguration (-10 mm) und 80 in der langen (+5 mm).