Während sich die internationale Customizing-Szene vor allem den BMW-Bikes R 18 oder R 12 nineT widmet, so war für die Österreicher der nagelneue elektrische eParkourer (wie BMW das Ding charakterisiert) interessant.

"Wir waren sofort verliebt, als wir den CE 02 das erste Mal auf den BMW Motorrad Days in Berlin gesehen haben. Das Design des CE 02 insgesamt war für uns einfach ein perfect match", sagt Paul Brauchart, Gründer und Geschäftsführer der Vagabund Moto GmbH in Graz.

Herausgekommen ist in Zusammenarbeit mit BMW Motorrad Österreich in Salzburg der BMW CE 02 x VAGABUND. So setzt man auf diverse funktionale „retro“ Elemente - zum Beispiel die Integration des „OB-4 magic radio“ aus dem Hause „teenage engineering“. Ein Highlight ist sicherlich der „Elektro-Auspuff“, der Platz für einen Regenschirm bietet. Den eParkourer Stil spiegeln Designelemente wie das Trittbrett mit Skateboard-Grip Tape wider.