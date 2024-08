Premiere bei der Moto GP: BMW präsentiert neuen M5 Touring

Und die Rennstrecke ist wohl ein passendes Geläuf für das Auto, wenn man sich die Eckdaten ansieht. Unter der Motorhaube steckt ein V8 , der Unterstützung von einem Elektromotor bekommt. Im Detail handelt es sich um einen 4,4 Liter großen V8 mit einer in das 8-Gang M Steptronic Getriebe integrierten E-Maschine. Der Elektromotor entstammt der aktuellen fünften Generation der BMW eDrive Technologie und generiert eine Höchstleistung von 197 PS. In Summe ergibt das eine Leistung von 727 PS .

Nach dem M5 als Limousine folgt nun der entsprechende Kombi, der M5 Touring . Dabei wird der BMW offiziell anlässlich der Monterey Car Week in den USA vorgestellt, gleichzeitig erlebt der Bayer seine Österreichpremiere im Rahmen der Moto GP auf dem Red Bull Ring an diesem Wochenende (16.-18. August).

Um die Leistung auf die Straße zu bringen, gibts das Allradsystem M xDrive, ein aktives M Differenzial und eine M spezifische Fahrwerkstechnik. Für eine adäquate Verzögerung sorgt die M Compound Bremsanlage, die mit einem integrierten Bremssystem kombiniert wird, das zwei Kennlinien für Pedalgefühl und Ansprechverhalten bietet. Die M Leichtmetallräder in den Größen 20 Zoll an der Vorder- und 21 Zoll an der Hinterachse rollen serienmäßig auf High-Performance-Reifen.

So beschleunigt der M5 Touring in 3,6 Sekunden auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h - kann aber mit dem optionalen M Driver’s Package auf 305 km/h angehoben werden. Rein elektrisch fährt der BMW übrigens bis zu 140 km/h schnell. Der 18,6 kWh-große-Akku sorgt für eine E-Reichweite von 61 bis 67 Kilometer.

Trotz dieser sportwagen-mäßigen Daten ist der Touring auch immer noch ein Kombi. Das Gepäckraumvolumen kann von 500 auf bis zu 1.630 Liter erweitert werden. Und die maximale Anhängelast der optionalen Anhängevorrichtung beträgt 2.000 kg.

Einen Preis gibt es auch schon. In Österreich kostet der M5 Touring ab 145.980 Euro, Marktstart ist im November.