Mitsubishi 2026: Hybrid, Plug-in-Hybrid und Elektro
Zusammenfassung
Mitsubishi hat 2025 2.912 Autos in Österreich zugelassen, davon waren 95 Prozent Privatkunden.
2026 folgen mit dem Grandis und dem Eclipse Cross zwei neue Modelle.
Bis 2028 will man die Verkäufe auf 4.000 pro Jahr steigern.
Der Bestseller bei Mitsubishi heißt derzeit ASX - ein kompaktes SUV, das technologisch mit dem Renault Captur verwandt ist. Und Heimo Egger, Geschäftsführer von Mitsubishi in Österreich, geht davon aus, dass in naher Zukunft der ASX und der im März in den Handel kommende Grandis die gefragtesten Modelle bei Mitsubishi sein werden.
2.912 Zulassungen hat man bei Mitsubishi im Jahr 2025 registriert. Davon waren 95 Prozent Käufe von Privatkunden. Das Ziel heißt natürlich weiter wachsen, aber in angemessener Art und Weise und nachhaltig. 2028 sollen es rund 4.000 Neuzulassungen sein, so der Plan. Was Egger zuversichtlich stimmt, dass die Rechnung aufgeht, ist, dass man von den Modellen und auch von den Antrieben dort ist "wo die Musik spielt". Und man gibt eine Garantie von acht Jahren, was für viele Kunden auch ein Argument ist. Überhaupt hat man bei Mitsubishi Kunden mit starker Verbundenheit zur Marke, weiß Heimo Egger.
Das heißt, man bietet Hybride, Plug-in-Hybrid und auch reine Elektroautos an. Mit dem Outlander hat man seit vergangenem Jahr nicht nur ein bekanntes Modell (wieder) im Programm. Den Outlander gibt es nur als Plug-in-Hybrid und das ist einer der derzeit gefragten Antriebe. Nächstes neues Modell wird der Grandis, der sich seine technische Basis mit dem Symbioz von Renault teilt und sich als SUV im C-Segment im populärsten Segment in Österreich einordnet. Antriebstechnisch bedeutet das entweder einen Mild-Hybrid-Motor mit 141 PS oder einen Hybrid mit einer Systemleistung von 158 PS.
Dazu wird der Grandis vom Preis her sehr fair positioniert. Das Einsteigermodell kostet ab 28.990 Euro (wobei man hier noch ein Schaltgetriebe hat).
Im zweiten Quartal 2026 kommt mit dem Eclipse Cross ein reines Elektroauto dazu. Auch hier gibt es die Verbindung zu Renault, im konkreten Fall zum Scenic (dem Auto des Jahres 2024). Damit hat Mitsubishi nach dem i-MiEV wieder ein BEV im Sortiment. Der Akku kommt auf eine Kapazität von 87 kWh - das soll für eine Reichweite von 634 Kilometer gut sein. Einen genauen Preis für den Eclipse Cross gibt es derzeit noch nicht, er soll aber für unter 50.000 Euro zu haben sein. Etwas später folgt ein kleinerer Akku mit 60 kWh und damit soll der Preis auf unter 45.000 Euro gedrückt werden.
Beim ASX werden im neuen Modelljahr der 1,0 und der 1,3-l-Mild Hybrid durch einen 1,2-l-Benziner ersetzt. Dazu gibt es wie gehabt einen 1,8-l-Hybrid. Und den ASX wird es (so wie auch den Outlander) ab Frühjahr als Sondermodell "Black Edition" geben. Unverändert im Angebot bei Mitsubishi ist der kompakte Colt für unter 15.000 Euro.
