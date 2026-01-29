Der Bestseller bei Mitsubishi heißt derzeit ASX - ein kompaktes SUV, das technologisch mit dem Renault Captur verwandt ist. Und Heimo Egger, Geschäftsführer von Mitsubishi in Österreich, geht davon aus, dass in naher Zukunft der ASX und der im März in den Handel kommende Grandis die gefragtesten Modelle bei Mitsubishi sein werden.

2.912 Zulassungen hat man bei Mitsubishi im Jahr 2025 registriert. Davon waren 95 Prozent Käufe von Privatkunden. Das Ziel heißt natürlich weiter wachsen, aber in angemessener Art und Weise und nachhaltig. 2028 sollen es rund 4.000 Neuzulassungen sein, so der Plan. Was Egger zuversichtlich stimmt, dass die Rechnung aufgeht, ist, dass man von den Modellen und auch von den Antrieben dort ist "wo die Musik spielt". Und man gibt eine Garantie von acht Jahren, was für viele Kunden auch ein Argument ist. Überhaupt hat man bei Mitsubishi Kunden mit starker Verbundenheit zur Marke, weiß Heimo Egger.

Das heißt, man bietet Hybride, Plug-in-Hybrid und auch reine Elektroautos an. Mit dem Outlander hat man seit vergangenem Jahr nicht nur ein bekanntes Modell (wieder) im Programm. Den Outlander gibt es nur als Plug-in-Hybrid und das ist einer der derzeit gefragten Antriebe. Nächstes neues Modell wird der Grandis, der sich seine technische Basis mit dem Symbioz von Renault teilt und sich als SUV im C-Segment im populärsten Segment in Österreich einordnet. Antriebstechnisch bedeutet das entweder einen Mild-Hybrid-Motor mit 141 PS oder einen Hybrid mit einer Systemleistung von 158 PS.