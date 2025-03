Mitsubishi Outlander: Comeback einer bekannten Größe

Dass der Outlander von Mitsubishi eine optische Nähe zu einem bestehenden Renault-Modell hätte, kann man ihm nicht nachsagen. Man nutzt zwar eine bestehende Allianz-Plattform, hat aber sonst viel Aufwand betrieben, um den Outlander vor allem technisch tadellos dastehen zu lassen. So wurde der Akku eigens für den Outlander entwickelt. Ziel war es dabei, vor allem die Dauerleistung zu steigern.

Nach drei Jahren Pause ist also der Outlander wieder da, und zwar als Plug-in-Hybrid. Für die Kombination aus Verbrenner und Elektro verbaut Mitsubishi einen 85-kW-Elektromotor vorn, einen 100-kW-Elektromotor an der Hinterachse, sowie einen 2,4-l-Benziner. Das ergibt eine beachtliche Systemleistung von 306 PS. Und natürlich fährt der Outlander mit Allradantrieb. Unter anderem kann hier Drehmoment individuell an jedes Rad verteilt werden. Zudem hat man einen Drehregler, um die Fahrmodi (insgesamt sieben) anzuwählen.