Mit Dachbox in den Winterurlaub: Welche sind empfehlenswert?

Alle 13 Modelle wurden in vier Kriterien getestet: Konstruktion, Fahreigenschaften, Crashsicherheit und Handhabung. Letzterer kommt dabei besondere Bedeutung zu, wie der ÖAMTC-Experte erklärt: "Ist die Montage unnötig kompliziert oder die Bedienungsanleitung kryptisch, kann das auf der Straße schnell zu gefährlichen Situationen führen. Denn wenn eine Box und/oder deren Inhalt unzureichend gesichert ist, hilft auch die stabilste Konstruktion nichts, wenn z. B. eine Vollbremsung notwendig ist. Vor allem für Passanten, aber auch für andere Verkehrsteilnehmer ist das eine nicht zu unterschätzende Gefahr."

ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl fasst zusammen: “Mit acht 'Gut', drei 'Befriedigend' und zwei 'Genügend' ist das Gesamtergebnis weitgehend positiv ausgefallen. Die günstigsten Dachboxen im Test sind für 300 bis 400 Euro zu haben, für die teuersten Modelle muss man deutlich über 800, teils sogar rund 900 Euro hinlegen. Für Konsumenten erfreulich: Gute Boxen gibt es in allen Preisklassen.”

Gute Boxen gibt es in allen Preisklassen

Testsieger Audi

Als insgesamt beste Box erwies sich im ÖAMTC-Test das Modell von Audi. "Neben dem guten Ergebnis im Crashtest überzeugten vor allem die Fahreigenschaften bei dynamischen Ausweichmanövern und Bremstests. Insgesamt haben wir, sieht man vom relativ hohen Eigengewicht von knapp 23 Kilogramm sowie der etwas umständlichen Montage ab, kaum Schwächen festgestellt", hält Kerbl fest.

Auf Platz 2 folgt die "Motion 3 XL Low" von Thule - was einem Doppelsieg gleichkommt: Auch die von Audi unter eigenem Branding vertriebene Box wird von Thule gebaut. Rang drei geht an Mercedes mit der "Dachbox M", ein ausgewogenes Modell, das - wie die Produkte von Audi und Thule - ebenfalls im hochpreisigen Sektor angesiedelt ist. Deutlich günstiger und im Test nicht viel schwächer sind die Dachboxen von Hapro, Kamei, Atera und Norauto. "In Sachen Sicherheit muss man hier nur geringe Abstriche hinnehmen. Zumeist sind es Verarbeitungs- und Komforteigenschaften, die den Unterschied zu teureren Modellen ausmachen", erklärt Kerbl.