Im Rahmen des Formel-1-Rennens in Monaco zeigte Mercedes-AMG die Studie für einen extremen Sportwagen. Ein komplett offenes, zweisitziges Performance Car ohne Dach und Windschutzscheibe als eine Hommage an den Rennsport. Und erklärte, dass man so ein Ding in einer limitierten Kleinserie auch bauen würde.