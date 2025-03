Mazda CX-60: Ins neue Modelljahr mit nachgeschärften Details

Wenn Mazda bei seinen Autos Nachbesserungsbedarf sieht, so wird das meist Modelljahr für Modelljahr gemacht. So auch beim CX-60, bei dem angemerkt wurde, dass es Verbesserungsbedarf beim Fahrwerk gibt. Also legte man diesbezüglich Hand an.

Man hat an der Geometrie der Vorderradaufhängung gearbeitet und setzt straffere Stoßdämpfer ein. An der Hinterachse verbaut man zum einen weichere Federn mit mehr Federweg und zum anderen ebenfalls straffere Stoßdämpfer. Das dient alles dazu, Nickbewegungen zu minimieren und den Abrollkomfort zu steigern, erklären die Entwickler. Weiters wurde die Software für die Servolenkung neu abgestimmt, um mehr Lenkpräzision zu erreichen. Auch die Steuerung für die Fahrdynamikregelung und den Allradantrieb (so vorhanden) wurde neu abgestimmt. Stichwort Federn. Die Anzahl der Federn in den Sitzpolstern wurde auch von drei auf vier erhöht.